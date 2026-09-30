Одна ошибка в октябре — и туя осыплется весной: как правильно поливать перед зимой

Осенью многие сворачивают шланги в конце сентября, решив, что поливы закрыты до весны. Зря: у вечнозеленых свои законы, и облетевшая листва тут ничего не значит.
Зачем хвойным вода зимой
Лиственные уходят в зиму голыми и влагу почти не тратят, а хвоя испаряет ее даже в мороз, особенно на солнце и ветру. Корни заперты в промерзшем грунте и помочь не могут. Рыжая хвоя весной — чаще следствие осенней засухи, а не ожога.
Когда и сколько лить
Окно влагозарядки — от трех до девяти тепла днем: земля еще принимает воду, а почки не проснутся. Объем берут по ярусам:
- саженец до метра — два ведра;
- от полутора до двух с половиной метров — пять-шесть ведер;
- взрослая ель или сосна — восемь-десять ведер.
Лить нужно по проекции кроны: всасывающие корешки живут по внешнему краю, отмечает автор канала "Идеальный огород" (18+).
Как проливать
Всю норму залпом нельзя: вода стечет по корке. Дробите на три захода с перерывом в сорок минут, по краю круга насыпьте валик в десять сантиметров. Проверка простая: воткните колышек на тридцать сантиметров. Уперся на пятнадцати — полив через сутки.
Правило простое: влага в сентябре стоит дешевле, чем замена погибшей туи весной. Смотри размер кроны и погоду — и хвойные уйдут в зиму напитанными.
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