Городовой / Новости Петербурга / Вот почему в советских квартирах обивали двери дерматином: причина была веской
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Больше не переплачиваю за электричество: прибор, который нужно выключить из розетки прямо сейчас Новости Петербурга
От машин из 59 регионов на газонах до умного ремонта: туристы из каких городов чаще всего нарушали правила парковки в Петербурге Новости Петербурга
Так тоже можно: как вкусно приготовить картофель в микроволновке несколькими способами Полезное
Куда едут россияне: почему Петербург стал главным местом для отдыха на выходные Новости Петербурга
Новостройки Северной столицы: как Калининский и Красногвардейский районы Петербурга стали чемпионами по подорожанию жилья Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Кулинария Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Вот почему в советских квартирах обивали двери дерматином: причина была веской

Опубликовано: 28 сентября 2026 08:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
Вот почему в советских квартирах обивали двери дерматином: причина была веской
фото Global Look Press
Можно ли сделать дерматиновую обивку снова актуальной

В каждом подъезде старой хрущевки картина была одна и та же — одинаковые двери, обтянутые дерматином, с разницей лишь в оттенке. Этот прием стал массовым не из любви к дизайну, а по простой причине: экономии.

Металлические двери были недоступной роскошью, а менять деревянные — слишком дорого.

Почему прижился дерматин

Снять старый слой и натянуть новый было делом нехитрым и дешевым. Материал защищал полотно от царапин, потертостей и мелких повреждений. А еще работал как примитивная звукоизоляция — шаги соседей и шум лифта через такую дверь пробивались заметно тише.

Стоит ли повторять сегодня

Если в квартире до сих пор стоит такая дверь, есть смысл подумать о замене. Современные материалы и технологии предлагают куда больше защиты и комфорта. Но если бюджет ограничен, дерматин можно освежить:

  • сменить обивку на новую — это освежит вид и продлит срок службы;
  • проложить под материал слой шумоизоляции — это усилит защиту от звуков;
  • заменить фурнитуру — новые гвоздики и ручки преображают дверь почти до неузнаваемости.

Вывод

Дерматиновая обивка была практичным решением своего времени — дешевым и функциональным. Сегодня требования к безопасности и комфорту изменились, и для входной двери лучше выбрать современные материалы.

Однако для внутренней двери или временного обновления старый метод вполне сгодится.

Ранее мы сообщали, почему макарошки по-флотски запрещали в советских столовых.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹 1
🙀
😿
Поделитесь новостью