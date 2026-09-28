Вот почему в советских квартирах обивали двери дерматином: причина была веской

В каждом подъезде старой хрущевки картина была одна и та же — одинаковые двери, обтянутые дерматином, с разницей лишь в оттенке. Этот прием стал массовым не из любви к дизайну, а по простой причине: экономии.
Металлические двери были недоступной роскошью, а менять деревянные — слишком дорого.
Почему прижился дерматин
Снять старый слой и натянуть новый было делом нехитрым и дешевым. Материал защищал полотно от царапин, потертостей и мелких повреждений. А еще работал как примитивная звукоизоляция — шаги соседей и шум лифта через такую дверь пробивались заметно тише.
Стоит ли повторять сегодня
Если в квартире до сих пор стоит такая дверь, есть смысл подумать о замене. Современные материалы и технологии предлагают куда больше защиты и комфорта. Но если бюджет ограничен, дерматин можно освежить:
- сменить обивку на новую — это освежит вид и продлит срок службы;
- проложить под материал слой шумоизоляции — это усилит защиту от звуков;
- заменить фурнитуру — новые гвоздики и ручки преображают дверь почти до неузнаваемости.
Вывод
Дерматиновая обивка была практичным решением своего времени — дешевым и функциональным. Сегодня требования к безопасности и комфорту изменились, и для входной двери лучше выбрать современные материалы.
Однако для внутренней двери или временного обновления старый метод вполне сгодится.
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