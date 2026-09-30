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Прибавка будет, но не для всех — пенсионерам добавят до 19 тысяч рублей в октябре

Опубликовано: 30 сентября 2026 10:22
 Проверено редакцией
Городовой ру
Прибавка будет, но не для всех — пенсионерам добавят до 19 тысяч рублей в октябре
фото Global Look Press
Почему у некоторых пенсионеров в октябре пенсия будет выше

В октябре у части пенсионеров выплаты станут заметно выше. Речь не про ежегодную индексацию, а про целевые перерасчёты — они касаются сразу нескольких групп получателей. Если знать, кому и сколько положено, проще не пропустить свои деньги.

Тем, кто отметил 80 лет или получил I группу инвалидности

Для этих категорий фиксированная часть пенсии вырастает вдвое: с 9 584,69 до 19 169,38 рубля. Оформлять ничего не нужно — надбавку начислят автоматически. Важно: основания не суммируют, платят по одному из них.

После ухода с работы

Пенсионерам, которые недавно уволились, возвращают все пропущенные индексации. Перерасчёт делают с первого числа месяца, следующего за увольнением.

Иногда прибавка получается ощутимой — это не пара сотен рублей, а сразу несколько тысяч, подчеркивает источник.

Особые условия: Север, село, иждивенцы

За северный стаж дают надбавку: 50% при 15 годах на Крайнем Севере и 30% при 20 годах в приравненных районах. Но есть условие: общий стаж должен быть не меньше 25 лет для мужчин и 20 для женщин.

Сельским пенсионерам с 30 годами профильного стажа добавляют примерно 2 396 рублей (то есть 25%). Тем, кто содержит нетрудоспособных родственников, платят дополнительно: за одного иждивенца — около 3 195 рублей, за двоих — примерно 6 390, за троих и более — 9 584,69 рубля.

На что обратить внимание

  • 80 лет либо I группа инвалидности — фиксированная выплата удваивается.
  • Уволились — вернут все пропущенные индексации.
  • Северный стаж — плюс 30 или 50% (при достаточном общем стаже).
  • Сельский стаж от 30 лет — плюс примерно 2 396 рублей.
  • Иждивенцы — доплата растёт с числом подопечных.

Если вы подходите хотя бы под одну категорию, проверьте октябрьскую выплату. Если сумма не изменилась — стоит обратиться в СФР и уточнить, почему перерасчёт не сделали.

Мнение россиян

«Маме исполнилось 80 — пенсия выросла сразу на девять с лишним тысяч, и никуда ходить не пришлось», — делится Светлана из Пензы.

«Уволился — и получил все индексации разом. Сумма вышла хорошая, но обидно, что прибавку дают только после ухода с работы», — рассказывает Валерий из Челябинска.

«Есть северный стаж, а надбавку не начислили: не хватило общего стажа, вот и обидно», — говорит Наталья из Воркуты.

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Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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