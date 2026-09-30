Прибавка будет, но не для всех — пенсионерам добавят до 19 тысяч рублей в октябре

В октябре у части пенсионеров выплаты станут заметно выше. Речь не про ежегодную индексацию, а про целевые перерасчёты — они касаются сразу нескольких групп получателей. Если знать, кому и сколько положено, проще не пропустить свои деньги.
Тем, кто отметил 80 лет или получил I группу инвалидности
Для этих категорий фиксированная часть пенсии вырастает вдвое: с 9 584,69 до 19 169,38 рубля. Оформлять ничего не нужно — надбавку начислят автоматически. Важно: основания не суммируют, платят по одному из них.
После ухода с работы
Пенсионерам, которые недавно уволились, возвращают все пропущенные индексации. Перерасчёт делают с первого числа месяца, следующего за увольнением.
Иногда прибавка получается ощутимой — это не пара сотен рублей, а сразу несколько тысяч, подчеркивает источник.
Особые условия: Север, село, иждивенцы
За северный стаж дают надбавку: 50% при 15 годах на Крайнем Севере и 30% при 20 годах в приравненных районах. Но есть условие: общий стаж должен быть не меньше 25 лет для мужчин и 20 для женщин.
Сельским пенсионерам с 30 годами профильного стажа добавляют примерно 2 396 рублей (то есть 25%). Тем, кто содержит нетрудоспособных родственников, платят дополнительно: за одного иждивенца — около 3 195 рублей, за двоих — примерно 6 390, за троих и более — 9 584,69 рубля.
На что обратить внимание
- 80 лет либо I группа инвалидности — фиксированная выплата удваивается.
- Уволились — вернут все пропущенные индексации.
- Северный стаж — плюс 30 или 50% (при достаточном общем стаже).
- Сельский стаж от 30 лет — плюс примерно 2 396 рублей.
- Иждивенцы — доплата растёт с числом подопечных.
Если вы подходите хотя бы под одну категорию, проверьте октябрьскую выплату. Если сумма не изменилась — стоит обратиться в СФР и уточнить, почему перерасчёт не сделали.
Мнение россиян
«Маме исполнилось 80 — пенсия выросла сразу на девять с лишним тысяч, и никуда ходить не пришлось», — делится Светлана из Пензы.
«Уволился — и получил все индексации разом. Сумма вышла хорошая, но обидно, что прибавку дают только после ухода с работы», — рассказывает Валерий из Челябинска.
«Есть северный стаж, а надбавку не начислили: не хватило общего стажа, вот и обидно», — говорит Наталья из Воркуты.
Читайте также:
Почему макарошки по-флотски запрещали в советских столовых — а ведь блюдо было любимым у многих
Россиянам запретили давать детям некоторые имена — родителям на заметку
Свежие томаты будут словно с грядки до Нового года: вот как правильно их хранить