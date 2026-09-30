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Не 60 и не 90 градусов: вот при какой температуре нужно стирать постельное белье

Опубликовано: 30 сентября 2026 11:07
 Проверено редакцией
Не 60 и не 90 градусов: вот при какой температуре нужно стирать постельное белье
Не 60 и не 90 градусов: вот при какой температуре нужно стирать постельное белье
Городовой ру
При какой температуре нужно стирать постельное белье

Качественное постельное белье из натуральных материалов требует соблюдения определенных правил эксплуатации. Важным фактором является выбор температурного режима стирки.

Вопреки распространенному мнению, стирка при 90 градусах негативно сказывается на структуре волокон ткани, а использование 60 градусов также сопряжено с риском преждевременного износа материала.

Рекомендуется придерживаться следующих температурных стандартов:

  • шелк: не более 30 градусов;
  • бязь, биоматин, перкаль, сатин, поплин и цветной хлопок: не более 40 градусов;
  • махровые ткани: не более 40 градусов, без использования кондиционера при полоскании;
  • цветное белье с принтами: не более 30 градусов, с предварительным выворачиванием изделий наизнанку.

Исключение составляют изделия из белого хлопка и льна, допускающие более высокие температуры.

Необходимо строго придерживаться рекомендаций производителя: на ярлыках указаны оптимальные параметры ухода для каждой конкретной модели.

Рекомендуемая периодичность стирки постельного белья — один раз в неделю. Для профилактики кожных высыпаний и раздражений наволочки рекомендуется менять не реже двух раз в неделю.

Фото сгенерировано ИИ

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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