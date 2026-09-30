Петербург уже готовится к Новому году: как украсят город и сколько это стоит

Осень только в разгаре, а Петербург уже начинает готовиться к зимней сказке.

Совсем скоро на улицах, мостах и площадях появятся гирлянды, световые арки и праздничные ели.

Сколько стоит праздничное настроение?

Городские власти уже подвели итоги первых конкурсов. На украшение улиц выделили около 490 миллионов рублей и заключили 16 госконтрактов, сообщает "ДП".

Заниматься монтажом будут семь компаний. Все они — опытные подрядчики, которые наряжали Петербург и в прошлые годы.

Скорее всего, это только начало. Для сравнения: в прошлом году на новогоднее оформление потратили около 1,5 миллиарда рублей. Так что ближе к зиме нас ждут новые закупки.

Где и какую красоту мы увидим?

Подрядчики украсят фасады зданий, деревья, фонарные столбы и переправы. Главные акценты сделают на мостах и центральных улицах:

Дворцовый мост украсят светящимися ротондами.

украсят светящимися ротондами. На Литейном мосту засияют масштабные световые звезды.

засияют масштабные световые звезды. Мост Александра Невского украсят аккуратными светящимися елочками.

украсят аккуратными светящимися елочками. Невский проспект по традиции озарят фирменными композициями «Цветок» и «Полукрыло».

по традиции озарят фирменными композициями «Цветок» и «Полукрыло». Александровский сад и Конногвардейский бульвар превращают в отдельные световые зоны. На их оформление укроют более 60 млн рублей.

Главным центром притяжения снова станет Дворцовая площадь. По традиции здесь установят пышную живую ель высотой около 30 метров. Ее оформят в любимом петербуржцами ретро-стиле: с флажками, серпантином и игрушками ручной работы.

При этом праздник придет и за пределы центра. Например, праздничную иллюминацию смонтируют на Якорной площади в Кронштадте.

Когда в городе зажгутся огни?

Подготовка идет в строгом графике:

До 30 октября компании проверяют и подготавливают гирлянды и фигуры. К середине декабря весь монтаж полностью завершат. С 15 января начнется бережный демонтаж украшений.

Сейчас город ищет еще одного подрядчика, который подключит все гирлянды и фигуры к электросетям. На эти цели заложили еще 27 миллионов рублей.

Уже в декабре Петербург погрузится в уютную праздничную атмосферу. Яркие огни и световые сказки будут согревать жителей и туристов до самой середины января.

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