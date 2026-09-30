Золотое тиснение, мини-футляры и карманный «глянец»: в Царское Село спустя 100 лет вернулись царские книги

В музее «Царское Село» — настоящий праздник. Спустя почти сто лет домой вернулись четыре редкие книги. Когда-то они стояли на полках в комнатах российских императоров, но потом след их затерялся за границей.
В музее-заповеднике "Царское село" рассказали, как раритеты вернулись в Россию и почему они так ценны.
Как книги исчезли из страны?
В 1930-е годы активно распродавались музейные сокровища за рубеж. Стране нужны были деньги на постройку заводов и фабрик. Под молоток лота отправились картины, яйца Фаберже, посуда и тысячи старинных книг из царских библиотек.
Кто вернул сокровища?
Вернуть книги удалось благодаря меценату и коллекционеру Сергею Мосунову. Он отследил эти редкие лоты на зарубежных аукционах, выкупил их за свои деньги и бесплатно передал музею.
Главная жемчужина: книга Павла I
Самый ценный экземпляр из четырех — военный устав французского короля Людовика XV, отпечатанный в 1756 году. Эта книга стояла в библиотеке императора Павла I.
Она выглядит невероятно: обложка из ярко-красной кожи, золотые узоры и личный вензель императора.
Из личных комнат Александра I: «глянец» XIX века
Другие три книги принадлежали Александру I и его супруге Елизавете Алексеевне. Это изящные миниатюрные книжечки, выпущенные в Париже издателем Луи Жане. В них напечатаны романтические рассказы, стихи и популярные ноты.
По сути, в начале XIX века такие книги заменяли дамам и юношам современный глянец. Их делали очень красиво: маленького формата, с гравюрами, элегантными чехлами и даже встроенным календариком на будущий год.
Из-за крошечных тиражей сегодня найти их в хорошем состоянии — огромная удача.
Где увидеть книги?
Все четыре томика сохранились идеально. Совсем скоро их выставят в родных стенах — в экспозициях Екатерининского и Александровского дворцов. Увидеть их сможет любой посетитель.
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