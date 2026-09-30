Привычные блины в прошлом — жарю только кабачковые: тонкие, кружевные, с хрустящими золотыми краешками — потрясающая вкуснота

Кабачки — универсальный овощ, из которого можно быстро приготовить сытный завтрак. Блины получаются нежными внутри, а по краям образуется хрустящая корочка. Продукты доступные, а времени уходит немного.
Тесто для кабачковых блинов
Пошаговые действия:
- Для начала возьмите молодой кабачок (300 г) с тонкой кожицей — его не нужно чистить и освобождать от семян.
- Натрите овощ на мелкой тёрке или измельчите блендером.
- Добавьте 2 яйца, половину чайной ложки соли и столько же сахара.
- Влейте 200 мл молока и перемешайте.
- Постепенно всыпьте 120–140 г просеянной муки. Тесто должно напоминать обычное блинное, но быть чуть плотнее.
- В конце добавьте 2 столовые ложки растительного масла и мелко нарезанную зелень.
Если кабачок очень сочный, часть сока можно слегка отжать, но не удаляйте его полностью — иначе тесто станет слишком крутым.
Как жарить и с чем подавать
Сковороду хорошо разогрейте и смажьте маслом. Налейте небольшую порцию теста и распределите тонко, делать это нужно быстро. Жарьте на среднем огне около 2 минут, пока края не подрумянятся, а верх не перестанет быть влажным. Затем аккуратно переверните и готовьте ещё около минуты. Перед каждым новым блином перемешивайте тесто: кабачковая масса оседает на дно. Чем тоньше слой, тем кружевнее и вкуснее получаются края. Подавайте горячими со сметаной, мягким сыром или творожной начинкой.
Личный опыт автора
Автор «Городового» Евгения Сухова готовит такие блины каждое лето. Добавляет в тесто ложку сметаны — края становятся особенно хрустящими. Ещё не отжимает сок кабачка, а просто регулирует густоту мукой. Совет: перед жаркой дайте тесту постоять 10 минут — так мука разойдётся, и блины не будут рваться.
Кабачковые блины — простой и вкусный завтрак из доступных продуктов. Они выручают, когда кабачков много, и нравятся всей семье.
Фото: Сгенерировано ИИ
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