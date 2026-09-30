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Привычные блины в прошлом — жарю только кабачковые: тонкие, кружевные, с хрустящими золотыми краешками — потрясающая вкуснота

Опубликовано: 30 сентября 2026 12:31
 Проверено редакцией
Привычные блины в прошлом — жарю только кабачковые: тонкие, кружевные, с хрустящими золотыми краешками — потрясающая вкуснота
Привычные блины в прошлом — жарю только кабачковые: тонкие, кружевные, с хрустящими золотыми краешками — потрясающая вкуснота
Городовой ру
Кабачки легко превратить в сытный завтрак: блины получаются нежными внутри и с хрустящей корочкой по краям.

Кабачки — универсальный овощ, из которого можно быстро приготовить сытный завтрак. Блины получаются нежными внутри, а по краям образуется хрустящая корочка. Продукты доступные, а времени уходит немного.

Тесто для кабачковых блинов

Пошаговые действия:

  1. Для начала возьмите молодой кабачок (300 г) с тонкой кожицей — его не нужно чистить и освобождать от семян.
  2. Натрите овощ на мелкой тёрке или измельчите блендером.
  3. Добавьте 2 яйца, половину чайной ложки соли и столько же сахара.
  4. Влейте 200 мл молока и перемешайте.
  5. Постепенно всыпьте 120–140 г просеянной муки. Тесто должно напоминать обычное блинное, но быть чуть плотнее.
  6. В конце добавьте 2 столовые ложки растительного масла и мелко нарезанную зелень.

Если кабачок очень сочный, часть сока можно слегка отжать, но не удаляйте его полностью — иначе тесто станет слишком крутым.

Как жарить и с чем подавать

Сковороду хорошо разогрейте и смажьте маслом. Налейте небольшую порцию теста и распределите тонко, делать это нужно быстро. Жарьте на среднем огне около 2 минут, пока края не подрумянятся, а верх не перестанет быть влажным. Затем аккуратно переверните и готовьте ещё около минуты. Перед каждым новым блином перемешивайте тесто: кабачковая масса оседает на дно. Чем тоньше слой, тем кружевнее и вкуснее получаются края. Подавайте горячими со сметаной, мягким сыром или творожной начинкой.

Личный опыт автора

Автор «Городового» Евгения Сухова готовит такие блины каждое лето. Добавляет в тесто ложку сметаны — края становятся особенно хрустящими. Ещё не отжимает сок кабачка, а просто регулирует густоту мукой. Совет: перед жаркой дайте тесту постоять 10 минут — так мука разойдётся, и блины не будут рваться.

Кабачковые блины — простой и вкусный завтрак из доступных продуктов. Они выручают, когда кабачков много, и нравятся всей семье.

Фото: Сгенерировано ИИ

Ранее мы рассказывали, как приготовить вкуснейшую хрустящую пиццу за 8 минут.

Автор:
Евгения Сухова
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