От шумных балов до варки варенья: в Липовом саду Гатчины открыли семейный альбом императрицы

Представьте себе не чопорный музей, а уютную прогулку по старинному парку, где за каждым поворотом открываются личные тайны коронованных особ.
В этом году Гатчинский дворец отмечает 260 лет со дня начала строительства. К круглой дате музей-заповедник запустил душевный проект под открытым небом — «Хозяева Гатчинского дворца», рассказали в Комитет по культуре города.
Первая выставка открылась в Липовом саду. Она посвящена женщине удивительной судьбы — императрице Марии Фёдоровне.
Замок с башнями и подземным ходом
История Гатчины началась в 1766 году. Екатерина II подарила эти земли своему фавориту, графу Григорию Орлову.
Итальянский архитектор Антонио Ринальди возвел здесь необычное для России здание — суровый охотничий замок с башнями и секретным подземным ходом, где до сих пор живет знаменитое гатчинское эхо.
Позже Екатерина выкупила поместье и передала сыну, будущему императору Павлу I. С тех пор и до самой революции 1917 года дворец оставался любимым домом династии Романовых.
Внутри хранились несметные богатства. Неслучайно после революции дворец открыли как музей и прозвали «Пригородным Эрмитажем».
Фотоальбом посреди сада
Новый проект меняет привычный формат экскурсий. Больше не нужно ходить только по дворцовым залам — история выходит прямо в парк.
В тихом Липовом саду установили шесть трехгранных стендов. Они оформлены как страницы старинного семейного фотоальбома. Короткие, понятные тексты и много редких кадров.
Фотографии собирали не только по российским архивам, но и привезли копии из Великобритании и Дании.
Принцесса Дагмар: из Копенгагена в Гатчину
Главная героиня первой выставки — вдовствующая императрица Мария Фёдоровна, мать последнего русского царя Николая II.
В юности ее звали принцесса Дагмар. Она родилась в Дании, но судьба связала ее с Россией. Она стала супругой богатыря-императора Александра III. Именно при нем Гатчина превратилась в главное семейное гнездо.
Императорская семья не любила столичный шум и официоз Зимнего дворца, предпочитая тихую и простую жизнь в Гатчине: здесь катались на коньках, гуляли с собаками, читали книги у камина и варили варенье.
Мария Фёдоровна стала последней царственной хозяйкой имения и жила здесь вплоть до бурного 1916 года.
Почему стоит приехать?
Липовый сад сам по себе — одно из самых красивых и уединенных мест парка. Теперь обычная прогулка здесь превращается в путешествие во времени.
Выставка «Хозяева Гатчинского дворца» станет постоянной серией. В будущем в других уголках парка появятся стенды, посвященные Павлу I, Александру III и великой княгине Ольге Александровне. Повод выбраться на выходные в Гатчину стал еще весомее.
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