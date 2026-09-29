От шумных балов до варки варенья: в Липовом саду Гатчины открыли семейный альбом императрицы

Императрица Мария Фёдоровна – последняя августейшая хозяйка Гатчины, жила здесь до 1916 года.

Представьте себе не чопорный музей, а уютную прогулку по старинному парку, где за каждым поворотом открываются личные тайны коронованных особ.

В этом году Гатчинский дворец отмечает 260 лет со дня начала строительства. К круглой дате музей-заповедник запустил душевный проект под открытым небом — «Хозяева Гатчинского дворца», рассказали в Комитет по культуре города.

Первая выставка открылась в Липовом саду. Она посвящена женщине удивительной судьбы — императрице Марии Фёдоровне.

Замок с башнями и подземным ходом

История Гатчины началась в 1766 году. Екатерина II подарила эти земли своему фавориту, графу Григорию Орлову.

Итальянский архитектор Антонио Ринальди возвел здесь необычное для России здание — суровый охотничий замок с башнями и секретным подземным ходом, где до сих пор живет знаменитое гатчинское эхо.

Позже Екатерина выкупила поместье и передала сыну, будущему императору Павлу I. С тех пор и до самой революции 1917 года дворец оставался любимым домом династии Романовых.

Внутри хранились несметные богатства. Неслучайно после революции дворец открыли как музей и прозвали «Пригородным Эрмитажем».

Фотоальбом посреди сада

Новый проект меняет привычный формат экскурсий. Больше не нужно ходить только по дворцовым залам — история выходит прямо в парк.

В тихом Липовом саду установили шесть трехгранных стендов. Они оформлены как страницы старинного семейного фотоальбома. Короткие, понятные тексты и много редких кадров.

Фотографии собирали не только по российским архивам, но и привезли копии из Великобритании и Дании.

Принцесса Дагмар: из Копенгагена в Гатчину

Главная героиня первой выставки — вдовствующая императрица Мария Фёдоровна, мать последнего русского царя Николая II.

В юности ее звали принцесса Дагмар. Она родилась в Дании, но судьба связала ее с Россией. Она стала супругой богатыря-императора Александра III. Именно при нем Гатчина превратилась в главное семейное гнездо.

Императорская семья не любила столичный шум и официоз Зимнего дворца, предпочитая тихую и простую жизнь в Гатчине: здесь катались на коньках, гуляли с собаками, читали книги у камина и варили варенье.

Мария Фёдоровна стала последней царственной хозяйкой имения и жила здесь вплоть до бурного 1916 года.

Почему стоит приехать?

Липовый сад сам по себе — одно из самых красивых и уединенных мест парка. Теперь обычная прогулка здесь превращается в путешествие во времени.

Выставка «Хозяева Гатчинского дворца» станет постоянной серией. В будущем в других уголках парка появятся стенды, посвященные Павлу I, Александру III и великой княгине Ольге Александровне. Повод выбраться на выходные в Гатчину стал еще весомее.

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