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Правила учета электроэнергии изменятся 1 января 2027 года: касается всех, у кого счетчики

Опубликовано: 29 сентября 2026 17:13
 Проверено редакцией
Правила учета электроэнергии изменятся 1 января 2027 года: касается всех, у кого счетчики
Правила учета электроэнергии изменятся 1 января 2027 года: касается всех, у кого счетчики
Городовой ру
Срок замены электросчетчиков в России сокращается с полугода до трех месяцев

С 1 января 2027 года срок замены электросчетчиков в России сокращается с полугода до трех месяцев. Новые правила закреплены постановлением правительства N2075. Они касаются случаев, когда прибор отсутствует, сломан или истек срок его службы.

Кто меняет и за чей счет

Замена — обязанность энергокомпаний, а не собственников. В многоквартирных домах это делает гарантирующий поставщик, в частном секторе — сетевая организация. Граждане не покупают счетчик и не платят за установку. Норма действует с 2020 года, но раньше на переустановку отводилось 6 месяцев.

Отсчет начинается:

  • если в договоре указана дата поверки — со дня истечения срока;
  • если потребитель сам обратился — с даты получения обращения;
  • если неисправность выявлена при проверке — со дня обнаружения.

Совет: сообщайте о поломке сразу через личный кабинет, чтобы зафиксировать дату.

Ответственность энергокомпаний

Если срок нарушен и после обращения потребителя ничего не меняется 30 дней, плата за электричество снижается — применяется коэффициент 0,95. Должностных лиц за это нарушение штрафуют на 20–30 тысяч рублей.

Сокращение срока на замену — часть модернизации в этой сфере. Гражданам устанавливают современные, так называемые "умные счетчики". Они сами передают показания, снижая ошибки и затраты.

Если коротко, то новые правила выгодны потребителям: им быстрее поставят исправный счетчик, меньше рисков переплаты по нормативу. Главное — вовремя сообщить о проблеме энергокомпании.

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Автор:
Артем Петров
Новости Петербурга
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