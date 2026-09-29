Правила учета электроэнергии изменятся 1 января 2027 года: касается всех, у кого счетчики

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1534 штрафа на один район: где чаще всего штрафуют петербургских водителей за парковку

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1 июня и позже: в России изменили сроки проведения ЕГЭ - вот почему

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Пьяных водителей «пощадят»: в России могут упростить оформление — штрафы без лишней волокиты

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