Мандариновую кожуру заливаю уксусом — и больше не покупаю чистящие средства

Зимой мандарины появляются в каждом доме, а кожура обычно летит в мусор. Между тем из неё получаются полезные вещи для уборки и свежего запаха. Несколько простых решений.
Цитрусовый уксус для уборки своими руками
Соберите корки в стеклянную банку, залейте 9% столовым уксусом так, чтобы он покрыл сырьё. Настаивайте 3–5 дней в тёмном месте, затем процедите и перелейте в пульверизатор.
Средство хорошо справляется с жиром на плите, фартуке и столешнице. Перед применением проверьте на незаметном участке: кислота не подходит для мрамора, гранита, лакированного дерева и алюминия. Зато раствор не содержит хлора и не раздражает дыхательные пути.
Сухие саше и аромат в доме
Высушенные на батарее корки разложите по тканевым мешочкам и положите в шкаф, обувницу или машину. Для более праздничного запаха добавьте палочку корицы или гвоздику. Сухие корки также кладут в сахарницу, заваривают с чаем, используют для ванны и протирают деревянные поверхности. В шкафах с крупами они отпугивают моль и жучков.
Личный опыт автора
Автор «Городового» Евгения Сухова перестала выбрасывать мандариновые корки. Она заливает их уксусом и получает средство, которое отмывает плиту лучше покупного спрея. Ещё она добавляет в саше каплю лавандового масла — запах держится дольше. Мешочки шьёт из старой наволочки.
Кожура мандаринов заменяет бытовую химию и освежитель воздуха. Это простая экономия и безопасность для дома.
Фото: Сгенерировано ИИ
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