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Мандариновую кожуру заливаю уксусом — и больше не покупаю чистящие средства

Опубликовано: 29 сентября 2026 17:37
 Проверено редакцией
Мандариновую кожуру заливаю уксусом — и больше не покупаю чистящие средства
Мандариновую кожуру заливаю уксусом — и больше не покупаю чистящие средства
Городовой ру
Мандариновая кожура — это бесплатная замена бытовой химии и освежителю воздуха.

Зимой мандарины появляются в каждом доме, а кожура обычно летит в мусор. Между тем из неё получаются полезные вещи для уборки и свежего запаха. Несколько простых решений.

Цитрусовый уксус для уборки своими руками

Соберите корки в стеклянную банку, залейте 9% столовым уксусом так, чтобы он покрыл сырьё. Настаивайте 3–5 дней в тёмном месте, затем процедите и перелейте в пульверизатор.

Средство хорошо справляется с жиром на плите, фартуке и столешнице. Перед применением проверьте на незаметном участке: кислота не подходит для мрамора, гранита, лакированного дерева и алюминия. Зато раствор не содержит хлора и не раздражает дыхательные пути.

Сухие саше и аромат в доме

Высушенные на батарее корки разложите по тканевым мешочкам и положите в шкаф, обувницу или машину. Для более праздничного запаха добавьте палочку корицы или гвоздику. Сухие корки также кладут в сахарницу, заваривают с чаем, используют для ванны и протирают деревянные поверхности. В шкафах с крупами они отпугивают моль и жучков.

Личный опыт автора

Автор «Городового» Евгения Сухова перестала выбрасывать мандариновые корки. Она заливает их уксусом и получает средство, которое отмывает плиту лучше покупного спрея. Ещё она добавляет в саше каплю лавандового масла — запах держится дольше. Мешочки шьёт из старой наволочки.

Кожура мандаринов заменяет бытовую химию и освежитель воздуха. Это простая экономия и безопасность для дома.

Фото: Сгенерировано ИИ

Ранее мы рассказали, как хранить яблоки в квартире.

Автор:
Евгения Сухова
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