Храню яблоки в квартире твёрдыми до Нового года: 3 работающих приёма

Рассказываем о трёх простых приёмах, которые помогут сохранить их твёрдыми и хрустящими до Нового года.

Собрать урожай или купить ящик яблок — только начало. В городской квартире с сухим воздухом и теплом от батарей фрукты быстро вянут и портятся. Но если правильно подготовить плоды и найти подходящее место, они останутся хрустящими до января.

Сохраняем защитный слой и упаковываем

Главная ошибка — мыть или протирать яблоки перед хранением. На кожице есть естественный восковой налёт, который защищает от плесени и потери влаги. Смоешь его — и плод завянет в разы быстрее. Поэтому отбирайте только целые яблоки с плодоножками, без вмятин и царапин. Каждое заворачивайте в бумагу: подойдут салфетки, полотенца или серая упаковочная бумага. Бумажный кокон создаёт микроклимат и не даёт гнили перекинуться на соседние плоды.

Полиэтиленовые пакеты не подходят — внутри скапливается конденсат, который провоцирует серую гниль. Лучше взять деревянный ящик с щелями или коробку с вентиляционными отверстиями. На дно положите сухую стружку лиственных деревьев (берёза, липа) или плотную бумагу. Хвойные опилки не используйте — яблоки впитают смолистый запах. Укладывайте плоды плодоножками вверх не более чем в два-три слоя. Между ними можно пересыпать луковую шелуху или сухие опилки — они поглотят лишнюю влагу.

Ищем прохладное место и изолируем от соседей

В жилой комнате яблоки долго не пролежат. Нужна температура от 0 до +3 C и влажность около 85%. Подойдёт утеплённый балкон или ниша под окном, где не бывает минуса. Ящики приподнимите на брусочки, чтобы воздух циркулировал снизу. Если балкон не застеклён, поставьте коробки у балконной двери или в прохладной тёмной прихожей ближе к полу.

Держите фрукты подальше от овощей: яблоки выделяют этилен, который ускоряет порчу соседей. Не храните их рядом с картофелем или морковью. Раз в две недели проверяйте запасы и убирайте начавшие мягчать плоды.

Личный опыт автора

Автор «Городового» Евгения Сухова хранит яблоки на застеклённом балконе. Она советует перекладывать плоды не только бумагой, но и сухой горчицей — она подавляет плесень. А ещё Евгения заметила: если положить в ящик несколько неочищенных головок чеснока, фитонциды не дают развиваться гнили. Этот приём она использует уже несколько лет.

Чтобы яблоки долежали до зимы, не мойте их, заворачивайте в бумагу, храните в вентилируемой таре и прохладе. Регулярно проверяйте урожай — и свежие фрукты будут на столе всю зиму.

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