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Навоз дорого обойдется: какие штрафы грозят за хранение и перевозку удобрений - разъяснения юриста

Опубликовано: 28 сентября 2026 17:13
 Проверено редакцией
Навоз дорого обойдется: какие штрафы грозят за хранение и перевозку удобрений - разъяснения юриста
Навоз дорого обойдется: какие штрафы грозят за хранение и перевозку удобрений - разъяснения юриста
Городовой ру
Навоз и помет по правилам нельзя просто хранить на своем участке

С недавних пор навоз и куриный помёт официально считаются побочными продуктами животноводства (ППЖ). Это значит, что просто сваливать их у забора или вывозить на поле без соблюдения правил больше нельзя. За нарушения предусмотрены ощутимые штрафы, о которых напоминают юристы.

Что изменилось для владельцев животных

Существуют конкретные требования безопасного обращения с отходами такого рода.

  • Транспортировка: кузов должен быть герметичным и укрытым тентом, чтобы ничего не высыпалось и не вытекало по дороге.
  • Хранение: только на твердой гидроизоляционной площадке (бетон, пленка, утрамбованная глина) с бортами, чтобы стоки не растекались.
  • Сроки: свежий навоз можно держать в буртах не дольше 5 месяцев. Для полного обеззараживания и превращения в удобрение нужно 2–3 года. Ускорить процесс помогают биопрепараты.

За нарушения по статье «Несоблюдение требований к обращению побочных продуктов животноводства» предусмотрены штрафы для владельцев подсобных хозяйств. Для ИП и для должностных лиц - в размере от 50 тыс. рублей. Для юридических лиц - в пять раз больше.

Что это значит для дачников

Если вы держите курицу или козу для себя, строгие промышленные нормативы к вам не применяются. Однако жалобы соседей на запах или антисанитарию могут привести к проверке. Чтобы избежать проблем, храните навоз в закрытой яме или компостере подальше от границы участка.

Ранее Городовой сообщал, как не переплачивать за воду и свет.

Фото: создано при помощи ИИ

Автор:
Артем Петров
Новости Петербурга
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