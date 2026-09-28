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Рост цен на ЖКУ в Петербурге: к чему готовиться и почему суммы в платежках подскочат

Опубликовано: 28 сентября 2026 16:15
 Проверено редакцией
Рост цен на ЖКУ в Петербурге: к чему готовиться и почему суммы в платежках подскочат
Рост цен на ЖКУ в Петербурге: к чему готовиться и почему суммы в платежках подскочат
Global Look Press / Pogiba Alexandra / news.ru
Осень приносит петербуржцам не только дожди, но и новые цифры в квитанциях за коммуналку.

С 1 октября в России меняются тарифы на все виды услуг, рассказал РИА Недвижимость первый зампредседателя комиссии по ЖКХ общественного совета Минстроя Алексей Макрушин.

Потолок для Петербурга: сколько прибавят?

Правительство России устанавливает максимальный планку — «потолок», выше которого тарифы поднимать нельзя.

Для Санкт-Петербурга этот предел составил 14,6%. Для сравнения:

  • В Москве планка чуть выше — 15%.
  • В Ленинградской области и Подмосковье — 12,8%.
  • А вот жителям Ставрополья не повезло больше всех — там планка поднялась до 22%.

Двойной удар: почему за тепло заплатим больше всего

В октябре вырастут цены на всё: воду, электричество, газ и вывоз мусора. Но главный удар по кошельку нанесет отопление. И вот почему.

Здесь сработает эффект «два в одном». Во-первых, вырастет сам тариф за единицу тепла. Во-вторых, на улице похолодает, и батареи в домах заработают на полную мощность.

Мы израсходуем больше тепла, чем в сентябре. В итоге сумма за отопление вырастет ощутимее всего. Первые такие «тяжелые» платежки придут в ноябре.

Как сэкономить? Повлиять на тарифы мы не можем, но можем контролировать объем. Самый простой способ не переплачивать — вовремя передавать показания счетчиков и поменять дома лампочки на светодиодные.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге начинается отопительный сезон.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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