Второй после Москвы: почему за 60 петербургских метров придется отдавать по 155 тысяч в месяц

Сейчас купить квартиру в ипотеку по рыночной ставке могут около 20% российских семей.

В 2026 году ипотечный рынок в России снова пошел вверх. Люди стали чаще брать кредиты. Но в Петербурге покупка жилья все еще остается роскошью для многих семей.

Свежее исследование РИА Новости показало: наш город уверенно держится в топе по самой дорогой ипотеке в стране.

Рынок оживает, но до идеала далеко

В целом по России ситуация с ипотекой улучшилась. За восемь месяцев года люди взяли почти 577 тысяч кредитов. Это на 40% больше, чем за тот же период прошлым летом. Зарплаты немного выросли, а банки чуть снизили ставки.

Сейчас купить квартиру в ипотеку по рыночной ставке могут около 20% российских семей. Год назад таких было всего 16%.

Однако до «золотых времен», когда работали льготные программы с господдержкой, нам еще далеко. В прошлые годы ипотека была по карману каждой третьей семье. Сейчас же приходиться рассчитывать почти полностью на свои силы.

Петербург — на втором месте по сумме платежа

Эксперты подсчитали, во сколько обходится ежемесячный платеж за обычную двухкомнатную квартиру площадью 60 квадратных метров. Петербург занял второе место в России по нескромности цифр.

Средний платеж за «двушку» в Северной столице достиг 155 тысяч рублей в месяц.

Дороже только в Москве — там за аналогичное жилье отдают по 243 тысячи рублей. На третьем месте расположилась Республика Алтай с платежом в 132 тысячи.

При этом предполагается, что у семьи уже есть 30% на первый взнос. Но даже с таким накопленным капиталом ежемесячная сумма выходит гигантской. Чтобы комфортно гасить такой кредит, семейный доход должен превышать 250–300 тысяч рублей.

Почему северяне выигрывают, а петербуржцы платят больше

Проще всего взять ипотеку жителям северных регионов. В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах купить квартиру может больше половины семей. Секрет простой: там очень высокие зарплаты, а само жилье стоит адекватных денег.

В Петербурге все иначе:

Высокий спрос. В город постоянно едут студенты, специалисты и покупатели из других регионов.

В город постоянно едут студенты, специалисты и покупатели из других регионов. Дорогой квадратный метр. Из-за высокого спроса цены на вторичке и в новостройках не пападают.

Из-за высокого спроса цены на вторичке и в новостройках не пападают. Смещение спроса в область. Из-за высоких цен в самом Петербурге люди все чаще уезжают за КАД — в Мурино, Кудрово или Шушары, где жилье немного дешевле.

А вот тяжелее всего приходится жителям Крыма, Севастополя и Дагестана. Там из-за низких официальных зарплат и высоких цен на недвижимость ипотека доступна лишь 5–10% семей.

Ранее «Городовой» рассказывал, какие районы Петербурга стали чемпионами по подорожанию жилья.