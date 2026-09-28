Почему лук и морковь нельзя жарить одновременно: эту ошибку допускает большинство хозяек

Как правильно делать зажарку для супа

Одновременная обжарка лука и моркови для супа — распространённая ошибка домашних кулинаров. Она мешает овощам раскрыть вкус и аромат, считают многие повара.

Дело в том, что эти овощи жарятся по-разному. Лук быстро теряет влагу. Для карамелизации и получения золотистого цвета требуется время на то, чтобы испарить воду, а затем дать сахарам раскрыться. Морковка плотнее, и для ее обжаривания нужно более горячее масло. Если положить их вместе, лук пустит сок, и морковь будет тушиться, а не жариться. В итоге часть зажарки останется жёсткой, часть превратится в бесформенную массу.

Как правильно делать зажарку

Первым жарьте лук. Разогрейте масло, выложите лук и готовьте на среднем огне 5–7 минут до румяности. Затем добавьте морковь, увеличьте огонь и жарьте ещё 3–4 минуты. Так морковь сохранит форму и отдаст цвет.



Лук лучше карамелизуется на сливочном масле. Морковь любит растительное. Начните с лука на смеси масел, а перед морковью добавьте растительное.

Когда нет времени: нарежьте лук мелко, морковь крупно. Хорошо разогрейте масло. Сначала положите лук, через минуту — морковь. Жарьте на большом огне, помешивая.

Мнения хозяек

"Я жарю вместе, меня все устраивает".

"Как профессиональный повар открою вам секрет. Пассеровка лука и моркови выполняется вместе, на растительном масле. Всегда в этом процессе добавляется пару щепоток сахара. Сахар полностью раскрывает вкус овощей и дружит их".

"Всегда так и делала. Сперва лук до золотистости, потом морковь".

Попробуйте жарить лук и морковь отдельно — разница в борще или плове будет очевидна, советует блогер Нечетов.