Числовая головоломка: продолжите ряд 5, 20, 19, 76, 75, ?

Попробуйте найти закономерность и назвать следующее число — а мы подскажем правильный ответ.

Математические задачи на поиск закономерностей — это не только развлечение, но и полезная тренировка для ума. Они учат замечать скрытые связи и не сдаваться при первом затруднении.

Предлагаем решить одну из таких головоломок: нужно продолжить последовательность 5, 20, 19, 76, 75, ?. На первый взгляд числа прыгают то вверх, то вниз, но логика здесь есть.

Как решить головоломку

Если посмотреть на переходы между числами, становится ясно, что операции чередуются:

От 5 к 20 число умножается на 4. Затем от 20 к 19 вычитается 1. Далее от 19 к 76 снова умножение на 4. От 76 к 75 — вычитание 1. Значит, следующее действие — умножение на 4: 75 × 4 = 300. Ответ: 300.

Такой приём часто встречается в числовых рядах: чередование двух разных операций. Главное — не пытаться найти одну формулу, а разбить последовательность на шаги и понять ритм. Если записать между числами стрелки и подписать действия, закономерность становится очевидной.

Интересный факт

Подобные задачи включены в прогрессивные матрицы Рэйвена — тест на интеллект, разработанный в 1936 году. Он используется по всему миру для оценки абстрактного мышления. Интересно, что успешное решение таких головоломок не требует специальных математических знаний — только логику и внимание. Считается, что умение видеть закономерность в числовом ряду коррелирует с успехами в программировании и аналитике данных.

Головоломка решается за минуту, если заметить чередование умножения и вычитания. Такие упражнения полезны: они развивают внимательность и гибкость мышления.

Понравилась головоломка? Тогда предлагаем решение ещё одной.