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Логическая задачка: разгадайте закономерность в ряду 5, 11, 23, 47, 95

Опубликовано: 27 сентября 2026 15:13
 Проверено редакцией
Логическая задачка: разгадайте закономерность в ряду 5, 11, 23, 47, 95
Логическая задачка: разгадайте закономерность в ряду 5, 11, 23, 47, 95
Городовой ру
Попробуйте найти следующее число, а мы подскажем правильный ответ и разбор.

Перед вами последовательность чисел: 5, 11, 23, 47, 95, ?. На первый взгляд числа растут неравномерно, но здесь работает чёткая логическая закономерность. Попробуйте найти её самостоятельно, не подглядывая.

Разбор закономерности

Каждое следующее число получается из предыдущего по простому правилу: умножение на 2 и прибавление 1.

Проверим:

5 × 2 + 1 = 11
11 × 2 + 1 = 23
23 × 2 + 1 = 47
47 × 2 + 1 = 95

Значит, следующее число:

95 × 2 + 1 = 191.

Ответ: 191.

Эту же последовательность можно записать формулой: an = 3 × 2n − 1. При n = 1 получаем 5, при n = 2 — 11, и так далее.

Интересный факт

Если перевести числа ряда в двоичную систему, получится наглядная картина:

5 — 101
11 — 1011
23 — 10111
47 — 101111
95 — 1011111

Каждое число в двоичном виде состоит из единицы, нуля и нескольких единиц после него. Количество этих единиц увеличивается на одну с каждым шагом. Это делает последовательность не только арифметической, но и визуально узнаваемой в двоичном представлении. Кстати, число 191 — простое, и оно продолжает эту закономерность: 191 в двоичной системе равно 10111111.

Такие задачи тренируют внимание и умение замечать скрытые правила. Если понравилась задачка, переходите к решению ещё одной.

Автор:
Евгения Сухова
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