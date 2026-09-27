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Квашеная капуста в холодном рассоле: вкуснее, чем у бабушки в деревне - хрустящая и очень сочная

Опубликовано: 27 сентября 2026 16:01
 Проверено редакцией
Квашеная капуста в холодном рассоле: вкуснее, чем у бабушки в деревне - хрустящая и очень сочная
Квашеная капуста в холодном рассоле: вкуснее, чем у бабушки в деревне - хрустящая и очень сочная
Городовой ру
Как приготовить квашеную капусту в холодном рассоле

Большой урожай капусты отлично подойдет для квашения. Особенно удачным станет рецепт, для которого потребуется холодный рассол. Капуста получается хрустящей, сочной и вкусной. Заготовки будут съедаться целыми банками.

Что понадобится

Для рецепта потребуется 4 кочана капусты, вес каждого должен достигать 3,5 кг. Также нужны 4 моркови, 600 г соли и 10 литров воды.

Как готовить

Капусту очистите от грязных листьев, нашинкуйте ее. Морковь почистите и натрите на крупной терке. Овощи нужно смешать в большом тазике. Лучше всего делать это руками.

Отдельно подготовьте 10 литров холодной воды, добавьте соль. Залейте капусту полученным рассолом, оставьте в таком виде при комнатной температуре на 1 час.

Подготовьте чистые банки, разложите в них капусту и залейте рассолом. Овощи должны быть полностью покрыты жидкостью. Закройте банки крышками, поставьте в холодильник.

Процесс квашения будет длиться минимум 10 дней. Обязательно попробуйте капусту на вкус, при необходимости оставьте ее еще на несколько дней.

Какую капусту выбрать для квашения

Лучше подбирать среднепоздние или поздние сорта капусты, так как в них содержится много сахаров, необходимых для правильного брожения. Именно поэтому хозяйки квасят капусту осенью, а не летом.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова уже давно перестала покупать квашеную капусту, так как она научилась готовить ее сама. Автор использует указанный рецепт каждый год. Капуста отлично подходит для салатов, пирожков, супов и прочих блюд.

Ранее портал “Городовой” рассказал, в какие дни лучше всего квасить капусту.

Автор:
Полина Аксенова
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