Кто должен заменить батареи отопления в квартире: когда платит владелец, а когда управляющая компания

Когда за замену батареи можно не платить

Когда при подаче отопления батарея начинает протекать или просто перестаёт греть, первым делом возникает вопрос: кто должен решать эту проблему и за чей счёт? Многие собственники уверены, что раз батарея стоит в их квартире, то и меняют её они сами. На самом деле всё зависит от одной важной детали в конструкции системы отопления - запорных кранов.

Главный критерий — запорные краны

Ключевой документ, который определяет, кто платит за замену, — это Постановление Правительства РФ No 491. Согласно ему, внутридомовая система отопления, включая радиаторы, входит в состав общего имущества собственников.

Если на трубе, ведущей к вашему радиатору, есть краны, которые позволяют отключить только эту батарею, не перекрывая стояк во всём подъезде, — такой радиатор считается вашей личной собственностью. Его ремонт и замену вы оплачиваете сами.

Если же таких кранов нет, и чтобы снять батарею, нужно перекрывать стояк и сливать воду во всём доме, — это уже часть общего имущества. В таком случае все расходы по замене, ремонту и содержанию несёт управляющая компания (УК).

Что говорит закон и судебная практика

Позицию о том, что радиаторы без запорных кранов — это общедомовое имущество, подтверждает и Верховный Суд РФ в своём решении от 22 сентября 2009 года. Этой позиции продолжают следовать суды по всей стране.

Как действовать, если батарея протекает

Если радиатор без кранов дал течь или требует замены, обратитесь в управляющую компанию с письменным заявлением. Опишите проблему и попросите провести осмотр. По закону УК должна немедленно принять меры, если есть реальная угроза прорыва и затопления соседей.

Что делать, если УК бездействует

К сожалению, не все управляющие компании готовы сразу выполнять свои обязанности. Если вы столкнулись с бездействием, есть два пути:

Пожаловаться в Государственную жилищную инспекцию. Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь советует обращаться туда, если жильцы не согласны с решением УК или столкнулись с её бездействием. Заменить батарею за свой счёт, а потом взыскать расходы через суд. Если вы не можете ждать и меняете радиатор сами, сохраняйте все чеки. Судебная практика показывает, что собственники успешно взыскивают с управляющих компаний потраченные деньги.

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