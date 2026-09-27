Финские озера, цветущая сирень и скалы Выборга: проекты из Ленобласти признали одними из лучших в России

Ленинградская область снова доказала, что умеет удивлять туристов.

Ленобласть забрала сразу несколько наград на полуфинале Всероссийской премии «Маршрут года» и этапе конкурса Russian Event Awards.

Встреча участников проходила в Светлогорске прямо накануне Всемирного дня туризма, рассказали в Администрации региона.

Главные победители: тропа, путеводитель и праздник

Жюри выделило сразу три проекта из Ленобласти:

«Тропа Ярви» (Приозерский район) — взяла первое место как лучшая туристическая тропа.

— взяла как лучшая туристическая тропа. «Путеводитель по парку Монрепо» (Выборг) — получил второе место за самое красивое и понятное визуальное описание.

— получил за самое красивое и понятное визуальное описание. Фестиваль «Сиреневый день в Монрепо» — завоевал второе место в номинации для лучших детских мероприятий.

Чем хороши эти локации?

«Тропа Ярви» — это отличный выбор для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты. Слово «ярви» переводится с финского как «озеро». Маршрут проходит по красивейшим сосновым лесам Приозерского района вдоль чистых водоемов.

Здесь можно не просто погулять, но и узнать много интересного о местной природе благодаря информационным щитам.

Парк Монрепо в Выборге — вообще уникальное место. Это единственный в России скальный пейзажный парк на берегу защищенной бухты. Прогулка по нему похожа на путешествие в сказку.

Чтобы гости не заблудились и увидели все самые красивые углы, для них и создали удобный путеводитель.

А праздник «Сиреневый день» проходит в парке каждый июнь, когда Монрепо утопает в цветении. Для детей и родителей здесь устраивают мастер-классы, музыкальные концерты, костюмированные экскурсии и игры на свежем воздухе.

Борьба была серьезной

Выиграть награды было непросто. В этом году на конкурсы подали 350 заявок. За победу боролись участники из 44 регионов России и гости из Республики Беларусь. Конкуренция оказалась огромной, но проекты из Ленобласти смогли обойти сотни соперников.

Что дальше?

На этом история не заканчивается. Победители отправятся представлять Ленинградскую область в финал премии «Маршрут года». Он пройдет с 7 по 9 ноября в Нижнем Новгороде.

Так что если вы еще не были на «Тропе Ярви» или не гуляли по Монрепо — самое время внести их в свои планы на ближайшие поездки!

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