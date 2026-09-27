Прощай, ковид, привет, простуды: в Петербурге официально отменили все ограничения

В Санкт-Петербурге официально закончилась эпоха коронавирусных правил.

Смольный отменил постановление № 121, по которому город жил еще с марта 2020 года. Почти четыре с половиной года с обязательными масками, QR-кодами и запретами на массовые мероприятия окончательно ушли в прошлое.

Что изменилось?

С 1 октября юридически отменяются абсолютно все ограничения по ковиду. Документ, который чиновники переписывали десятки раз, больше не действует. Решение принял Роспотребнадзор.

Врачи признают: коронавирус никуда не исчез, но стал обычным сезонным вирусом.

Ковид ушел, но заболеваемость растет

Отмена правил не означает, что все здоровы. Наоборот, с приходом осени петербуржцы стали болеть чаще.

Всему виной обычные ОРВИ, рассказала на пресс-конференции ТАСС руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Наталия Башкетова.

Статистика показывает быстрый рост:

За сентябрь заболеваемость в Петербурге выросла почти в 3 раза.

В Ленинградской области — почти в 4 раза.

Только за последнюю неделю число заболевших подскочило почти наполовину.

Кто виноват в осеннем всплеске?

Причина роста банальна — сентябрь. Дети и студенты вернулись с каникул. В школах, детских садах и вузах сформировались новые коллективы.

Дети активно общаются, заражают друг друга и приносят вирусы домой. Такой подъём заболеваемости происходит каждый год по всей стране.

Стоит ли паниковать?

Ситуация нормальная для осени. Эпидемический порог в городе пока не превышен.

Врачи напоминают базовые правила:

Оставайтесь дома, если чувствуете недомогание. Не отправляйте заболевших детей в школу или садик. Чаще мойте руки.

Также медики советуют не затягивать с прививкой от гриппа. Сейчас самый удачный момент, чтобы защитить организм перед зимне-весенним пиком болезней.

Ранее «Городовой» рассказывал, когда ждать пик ОРВИ в Петербурге.