Прощай, ковид, привет, простуды: в Петербурге официально отменили все ограничения

Смольный отменил постановление № 121, по которому город жил еще с марта 2020 года. Почти четыре с половиной года с обязательными масками, QR-кодами и запретами на массовые мероприятия окончательно ушли в прошлое.
Что изменилось?
С 1 октября юридически отменяются абсолютно все ограничения по ковиду. Документ, который чиновники переписывали десятки раз, больше не действует. Решение принял Роспотребнадзор.
Врачи признают: коронавирус никуда не исчез, но стал обычным сезонным вирусом.
Ковид ушел, но заболеваемость растет
Отмена правил не означает, что все здоровы. Наоборот, с приходом осени петербуржцы стали болеть чаще.
Всему виной обычные ОРВИ, рассказала на пресс-конференции ТАСС руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Наталия Башкетова.
Статистика показывает быстрый рост:
- За сентябрь заболеваемость в Петербурге выросла почти в 3 раза.
- В Ленинградской области — почти в 4 раза.
- Только за последнюю неделю число заболевших подскочило почти наполовину.
Кто виноват в осеннем всплеске?
Причина роста банальна — сентябрь. Дети и студенты вернулись с каникул. В школах, детских садах и вузах сформировались новые коллективы.
Дети активно общаются, заражают друг друга и приносят вирусы домой. Такой подъём заболеваемости происходит каждый год по всей стране.
Стоит ли паниковать?
Ситуация нормальная для осени. Эпидемический порог в городе пока не превышен.
Врачи напоминают базовые правила:
- Оставайтесь дома, если чувствуете недомогание.
- Не отправляйте заболевших детей в школу или садик.
- Чаще мойте руки.
Также медики советуют не затягивать с прививкой от гриппа. Сейчас самый удачный момент, чтобы защитить организм перед зимне-весенним пиком болезней.
Ранее «Городовой» рассказывал, когда ждать пик ОРВИ в Петербурге.