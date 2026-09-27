День туризма в Петербурге: как обычный билет на автобус превращается в AR-экскурсию, театр и прогулку с Павлом I

27 сентября во всем мире отмечают День туризма.
Нейросети уже помогают людям бронировать отели и составлять сложные маршруты. Но в Петербурге технологии применили по-другому. Здесь обычная поездка по делам превращается в увлекательную экскурсию.
Главный секрет — город сделал частью туристической программы обычный общественный транспорт.
Автобус вместо гида
Вам больше не нужно платить за дорогой экскурсионный бас. Обычные городские автобусы справляются с этим не хуже.
Уже десять лет в Петербурге работает проект «Культурный маршрут». На 18 автобусных направлениях есть бесплатные аудиогиды, рассказали в комитете по транспорту города. Схема простая:
- Садитесь в автобус.
- Сканируете QR-код на наклейке в салоне.
- Надеваете наушники.
Приложение само отслеживает карту и рассказывает истории про здания за окном. В базе уже больше 200 памятников, соборов и старинных двориков.
Кстати, один из самых красивых маршрутов — автобус №7. Он идет через весь Невский проспект, Дворцовую площадь и Стрелку Васильевского острова.
Трамваи с умными окнами и спектакли на рельсах
Питерский трамвай — это легенда. По центру города ходит маршрут «Первый туристический». Сам вагон — точная реплика знаменитого довоенного трамвая ЛМ-33, который ленинградцы ласково называли «Американкой».
Маршрут захватывает сразу 500 исторических мест.
Для любителей современных технологий запустили трамваи «Достоевский» и «Довлатов». В них встроены «умные» окна с дополненной реальностью. Вы просто смотрите в окно, а на стекле появляется информация об окружающих зданиях.
А еще трамвай стал театром. В Горэлектротрансе можно купить билет на ретро-рейс и посмотреть спектакль прямо во время поездки.
Музей под землей и на воде
Петербургское метро тоже умеет удивлять. На станции «Автово», например, хрустальные колонны выглядят как в дворце. К тому же по линиям регулярно пускают тематические поезда — про литературу, искусство и историю страны.
После подземки можно спуститься к воде. В Петербурге запускают все больше электрических речных трамвайчиков. При этом город обновляет причалы и транспорт, чтобы они были удобны для родителей с колясками и маломобильных туристов.
Чек-лист: идеальная осенняя прогулка от Русского музея
Если вы решили выйти из трамвая и пройтись пешком, держите готовый план для идеального дня в центре:
- Загляните в Домик Петра I на Петроградке. Это самое первое здание Петербурга.
- Зайдите в Михайловский замок, чтобы узнать тайны императора Павла I.
- Найдите свою музу среди мраморных скульптур в Летнем саду.
- Сделайте яркие кадры осенней листвы около старинных фонтанов.
- Отдохните за чашкой кофе и десертом в легендарном «Кафе Бенуа».
Путешествовать по Петербургу стало проще и интереснее. Для хорошей прогулки теперь нужны только удобные кроссовки, заряженный смартфон и пара наушников.
Ранее «Городовой» рассказывал про неожиданные детали из жизни Ораниенбаума.