День туризма в Петербурге: как обычный билет на автобус превращается в AR-экскурсию, театр и прогулку с Павлом I

Петербург можно увидеть в деталях по цене обычного проезда.

27 сентября во всем мире отмечают День туризма.

Нейросети уже помогают людям бронировать отели и составлять сложные маршруты. Но в Петербурге технологии применили по-другому. Здесь обычная поездка по делам превращается в увлекательную экскурсию.

Главный секрет — город сделал частью туристической программы обычный общественный транспорт.

Автобус вместо гида

Вам больше не нужно платить за дорогой экскурсионный бас. Обычные городские автобусы справляются с этим не хуже.

Уже десять лет в Петербурге работает проект «Культурный маршрут». На 18 автобусных направлениях есть бесплатные аудиогиды, рассказали в комитете по транспорту города. Схема простая:

Садитесь в автобус.

Сканируете QR-код на наклейке в салоне.

Надеваете наушники.

Приложение само отслеживает карту и рассказывает истории про здания за окном. В базе уже больше 200 памятников, соборов и старинных двориков.

Кстати, один из самых красивых маршрутов — автобус №7. Он идет через весь Невский проспект, Дворцовую площадь и Стрелку Васильевского острова.

Трамваи с умными окнами и спектакли на рельсах

Питерский трамвай — это легенда. По центру города ходит маршрут «Первый туристический». Сам вагон — точная реплика знаменитого довоенного трамвая ЛМ-33, который ленинградцы ласково называли «Американкой».

Маршрут захватывает сразу 500 исторических мест.

Для любителей современных технологий запустили трамваи «Достоевский» и «Довлатов». В них встроены «умные» окна с дополненной реальностью. Вы просто смотрите в окно, а на стекле появляется информация об окружающих зданиях.

А еще трамвай стал театром. В Горэлектротрансе можно купить билет на ретро-рейс и посмотреть спектакль прямо во время поездки.

Музей под землей и на воде

Петербургское метро тоже умеет удивлять. На станции «Автово», например, хрустальные колонны выглядят как в дворце. К тому же по линиям регулярно пускают тематические поезда — про литературу, искусство и историю страны.

После подземки можно спуститься к воде. В Петербурге запускают все больше электрических речных трамвайчиков. При этом город обновляет причалы и транспорт, чтобы они были удобны для родителей с колясками и маломобильных туристов.

Чек-лист: идеальная осенняя прогулка от Русского музея

Если вы решили выйти из трамвая и пройтись пешком, держите готовый план для идеального дня в центре:

Загляните в Домик Петра I на Петроградке. Это самое первое здание Петербурга. Зайдите в Михайловский замок, чтобы узнать тайны императора Павла I. Найдите свою музу среди мраморных скульптур в Летнем саду. Сделайте яркие кадры осенней листвы около старинных фонтанов. Отдохните за чашкой кофе и десертом в легендарном «Кафе Бенуа».

Путешествовать по Петербургу стало проще и интереснее. Для хорошей прогулки теперь нужны только удобные кроссовки, заряженный смартфон и пара наушников.

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