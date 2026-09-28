Огородники со стажем не любят подзимний посев свеклы: на это есть серьезная причина

Подзимний посев сельскохозяйственных культур является традиционным агротехническим методом, однако выбор растений для данной процедуры ограничен. Наиболее распространенными культурами являются лук, чеснок, пряные травы, капуста, редис и кресс-салат.
Предзимняя посадка свеклы
Посадка свеклы в этот период практикуется реже ввиду сложности соблюдения агротехнических сроков: семена способны прорастать уже при температуре +5°C. Поэтому необходимо дождаться устойчивого похолодания.
Дополнительным фактором является склонность большинства сортов к стрелкованию весной, препятствующему формированию корнеплода. Несмотря на успешную селекционную работу по решению данной проблемы, возникли новые трудности: ранний урожай свеклы, полученный в конце мая, обладает ограниченным сроком хранения.
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