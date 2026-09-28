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Огородники со стажем не любят подзимний посев свеклы: на это есть серьезная причина

Опубликовано: 28 сентября 2026 14:07
 Проверено редакцией
Огородники со стажем не любят подзимний посев свеклы: на это есть серьезная причина
Огородники со стажем не любят подзимний посев свеклы: на это есть серьезная причина
Городовой ру
Почему стоит отказаться от предзимнего посева свеклы

Подзимний посев сельскохозяйственных культур является традиционным агротехническим методом, однако выбор растений для данной процедуры ограничен. Наиболее распространенными культурами являются лук, чеснок, пряные травы, капуста, редис и кресс-салат.

Предзимняя посадка свеклы

Посадка свеклы в этот период практикуется реже ввиду сложности соблюдения агротехнических сроков: семена способны прорастать уже при температуре +5°C. Поэтому необходимо дождаться устойчивого похолодания.

Дополнительным фактором является склонность большинства сортов к стрелкованию весной, препятствующему формированию корнеплода. Несмотря на успешную селекционную работу по решению данной проблемы, возникли новые трудности: ранний урожай свеклы, полученный в конце мая, обладает ограниченным сроком хранения.

Ранее мы рассказали, как правильно обрезать малину.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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