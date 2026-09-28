От машин из 59 регионов на газонах до умного ремонта: туристы из каких городов чаще всего нарушали правила парковки в Петербурге

Не все гости отнеслись к Петербургу бережно.

Прошедшее лето в Санкт-Петербурге выдалось жарким во всех смыслах. Город принял рекордное число гостей, а у коммунальных и дорожных служб прибавилось работы.

Гости со всей страны и заезды по газонам

С мая по середину сентября в Петербурге побывали почти 6,2 миллиона туристов. Абсолютное большинство из них — 94% — это жители других российских регионов.

Правда, не все гости отнеслись к Петербургу бережно. Автомобили с номерами из 59 регионов России замечены припаркованными прямо на городских газонах.

"Помимо петербуржцев, запрет нарушили водители из Москвы, Ленинградской, Мурманской, Московской, Орловской, Новгородской, Омской областей, а также Приморского, Хабаровского, Амурского краев, Республики Саха и других", - рассказали в инспекции.

За лето инспекторы ГАТИ выписали около 12 тысяч штрафов за парковку на зеленых зонах.

Дорожные работы: масштабы впечатляют

Пока туристы гуляли по музеям, дорожники перекапывали километры асфальта. С начала года в Петербурге выдали больше 2400 разрешений на проведение работ. Треть из них связана с прокладкой подземных инженерных сетей — труб и кабелей.

Масштабные ремонты прошли на главных магистралях:

Выборгском, Петербургском и Волхонском шоссе;

Большом проспекте Васильевского острова;

Литейном мосту.

Невский проспект: ремонт без «дважды перекопанного» асфальта

Особое внимание уделили Невскому проспекту. Здесь городские службы применили умный подход. На перекрестке с Исполкомской улицей сначала полностью заменили старые теплосети.

И только после этого уложили новое дорожное покрытие. Это значит, что свежий асфальт не придется вскрывать снова из-за прорыва трубы.

Сейчас на Невском обновляют тротуары. Работы с небольшими ограничениями для пешеходов и машин прослужат до середины октября.

Осень — не время расслабляться

С уходом лета ремонтные бригады не ушли на отдых. Осенью работы продолжаются с еще большим размахом. Только за период листопада инспекторы выдали 821 разрешение на дорожные и ремонтные работы.

Это на 27% больше, чем за тот же период прошлого года. Город торопится привести дороги и коммуникации в порядок до прихода сильных заморозков и снегопадов.

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