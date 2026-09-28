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Так тоже можно: как вкусно приготовить картофель в микроволновке несколькими способами

Опубликовано: 28 сентября 2026 12:31
 Проверено редакцией
Так тоже можно: как вкусно приготовить картофель в микроволновке несколькими способами
Так тоже можно: как вкусно приготовить картофель в микроволновке несколькими способами
Городовой ру
Микроволновка умеет не только разогревать: картофель в ней получается рассыпчатым и ароматным всего за 7–10 минут. 

Микроволновая печь часто воспринимается как прибор для быстрого разогрева. Но её возможности шире: в ней можно приготовить картофель, который по вкусу не уступит сваренному на плите или запечённому в духовке. При этом времени и электричества уходит меньше.

Картофель в мундире: три быстрых способа

Целые клубни в СВЧ доходят за 7–10 минут, тогда как на плите на это уходит втрое больше времени. Кожура остаётся целой, мякоть не разваривается, а полезные вещества не вымываются в воду. Есть три простых варианта:

  • Первый: вымытый и влажный картофель поместить в обычный пакет и готовить при мощности 700–800 Вт 8–10 минут.
  • Второй: завернуть клубни во влажное бумажное полотенце.
  • Третий: наколоть вилкой и готовить без упаковки. Такой картофель подходит и для гарнира, и для салатов.

Запекание, дольки и запеканки

В микроволновке можно запечь картофель дольками: нарезать, сбрызнуть маслом, посыпать специями и готовить около 20 минут. Если есть конвекция, получится корочка, как в духовке. Выходят и картофельно-мясные запеканки: слои пюре, фарша, лука и сыра запекают на максимальной мощности 20 минут. Главное — не добавлять много сырого лука, иначе блюдо станет водянистым.

Личный опыт автора

Автор «Городового» Евгения Сухова часто готовит картофель в микроволновке. Она советует всегда прокалывать клубни вилкой, чтобы кожура не лопнула. Для запеканки использует только обжаренный лук. Её дополнительный приём: добавить в пакет с картофелем веточку розмарина — аромат становится ярче. Этот совет она переняла у итальянских поваров.

Микроволновка экономит время и электроэнергию, а картофель получается вкусным и разнообразным.

Ранее мы рассказали о вкусном пироге, который готовится из кефира всего за 5 минут.

Автор:
Евгения Сухова
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