Так тоже можно: как вкусно приготовить картофель в микроволновке несколькими способами

Микроволновая печь часто воспринимается как прибор для быстрого разогрева. Но её возможности шире: в ней можно приготовить картофель, который по вкусу не уступит сваренному на плите или запечённому в духовке. При этом времени и электричества уходит меньше.
Картофель в мундире: три быстрых способа
Целые клубни в СВЧ доходят за 7–10 минут, тогда как на плите на это уходит втрое больше времени. Кожура остаётся целой, мякоть не разваривается, а полезные вещества не вымываются в воду. Есть три простых варианта:
- Первый: вымытый и влажный картофель поместить в обычный пакет и готовить при мощности 700–800 Вт 8–10 минут.
- Второй: завернуть клубни во влажное бумажное полотенце.
- Третий: наколоть вилкой и готовить без упаковки. Такой картофель подходит и для гарнира, и для салатов.
Запекание, дольки и запеканки
В микроволновке можно запечь картофель дольками: нарезать, сбрызнуть маслом, посыпать специями и готовить около 20 минут. Если есть конвекция, получится корочка, как в духовке. Выходят и картофельно-мясные запеканки: слои пюре, фарша, лука и сыра запекают на максимальной мощности 20 минут. Главное — не добавлять много сырого лука, иначе блюдо станет водянистым.
Личный опыт автора
Автор «Городового» Евгения Сухова часто готовит картофель в микроволновке. Она советует всегда прокалывать клубни вилкой, чтобы кожура не лопнула. Для запеканки использует только обжаренный лук. Её дополнительный приём: добавить в пакет с картофелем веточку розмарина — аромат становится ярче. Этот совет она переняла у итальянских поваров.
Микроволновка экономит время и электроэнергию, а картофель получается вкусным и разнообразным.
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