Губки для посуды убрала подальше — и больше не покупаю: вот на что заменила — моют чище и бесплатно

Поролоновые губки для мытья посуды обладают рядом недостатков: они накапливают загрязнения, трудно очищаются, медленно сохнут и быстро теряют эстетичный вид.
Бюджетная замена
В качестве эффективной и экономичной альтернативы предлагается использовать самодельные мочалки из старого тюля. Данное приспособление отличается высокой абразивной способностью, простотой в уходе, возможностью многократной стирки и длительным сроком службы.
Как изготовить
Для изготовления рекомендуется использовать мелкоячеистый тюль, нарезанный полосками размером 15 на 80 см. Сложив полотно «гармошкой» и зафиксировав его посередине эластичной лентой, можно получить идеальный инструмент для удаления стойких пищевых загрязнений, налета от чая и кофе, а также жировых отложений с кухонных поверхностей.
Структура материала обеспечивает быстрый сток воды и качественную просушку. Этот метод позволяет полностью отказаться от регулярной закупки губок. Процесс изготовления занимает не более 5 минут.
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