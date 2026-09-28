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Губки для посуды убрала подальше — и больше не покупаю: вот на что заменила — моют чище и бесплатно

Опубликовано: 28 сентября 2026 11:07
 Проверено редакцией
Губки для посуды убрала подальше — и больше не покупаю: вот на что заменила — моют чище и бесплатно
Губки для посуды убрала подальше — и больше не покупаю: вот на что заменила — моют чище и бесплатно
Городовой ру
Чем заменить губки для мытья посуды

Поролоновые губки для мытья посуды обладают рядом недостатков: они накапливают загрязнения, трудно очищаются, медленно сохнут и быстро теряют эстетичный вид.

Бюджетная замена

В качестве эффективной и экономичной альтернативы предлагается использовать самодельные мочалки из старого тюля. Данное приспособление отличается высокой абразивной способностью, простотой в уходе, возможностью многократной стирки и длительным сроком службы.

Как изготовить

Для изготовления рекомендуется использовать мелкоячеистый тюль, нарезанный полосками размером 15 на 80 см. Сложив полотно «гармошкой» и зафиксировав его посередине эластичной лентой, можно получить идеальный инструмент для удаления стойких пищевых загрязнений, налета от чая и кофе, а также жировых отложений с кухонных поверхностей.

Структура материала обеспечивает быстрый сток воды и качественную просушку. Этот метод позволяет полностью отказаться от регулярной закупки губок. Процесс изготовления занимает не более 5 минут.

Ранее мы рассказали, как перевести окна на зимний режим.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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