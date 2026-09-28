Золотая осень в Петербурге: солнце, температурные скачки и рекордно высокое давление

Главный синоптик Петербурга рассказал, каким будет Бабье лето в Северной столице.

Жителям Петербурга и Ленинградской области повезло. В регион пришло приятное осеннее тепло. Главный виновник такой хорошей погоды — мощный антициклон.

Сегодня — идеальный день для прогулок

Сегодня в городе отличная погода. Солнце полностью разгонит тучи. Ветра практически нет. Днем воздух прогреется до +16…+17 градусов. Самое время прогуляться в парке после работы.

Вторник немного испортит картину

Завтра осенняя идиллия слегка нарушится. Где-то далеко над Баренцевым морем проходит циклон. До нас он не дойдет, но его атмосферный фронт зацепит наш регион, рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Во вторник небо над всей Ленобластью затянет облаками. Вечером местами даже может поморосить. Но сильных ливней не ждите.

Среда: солнце вернется, но ночи станут холодными

Пауза с пасмурной погодой займет всего один день. Уже в среду антициклон снова заберет власть в свои руки. Солнце вернется, а днем термометры покажут комфортные +15…+18 градусов.

Но есть важный нюанс — ночи станут прохладными. В Петербурге температура опустится до +7…+9 градусов. А за городом и вовсе похолодает до +2.

Это нормальное поведение для осеннего антициклона: безоблачное небо днем быстро нагревает землю, а ночью так же быстро отдаёт тепло обратно.

Внимание метеозависимым: давление зашкаливает

В среду атмосферное давление вырастет до 780 мм ртутного столба. Для нашего региона норма — около 760 мм.

Что это значит? Нас ждет так называемая «барометрическая гора». При таком высоком давлении метеозависимые люди могут ощущать головную боль, слабость или скачки артериального давления.

Нас ждет так называемая «барометрическая гора». При таком высоком давлении метеозависимые люди могут ощущать головную боль, слабость или скачки артериального давления. Совет: В эти дни старайтесь не перегружать организм, пейте больше чистой воды и чаще отдыхайте.

Когда ждать дождей?

Теплая и сухая погода продержится почти до конца недели. Серьезные перемены намечены на воскресенье. К региону подойдет новый атмосферный фронт, который принесет с собой дожди и осеннюю прохладу.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге наступила сухая и теплая осень.