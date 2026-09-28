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Канье Уэст в Москве? Когда же рэпер может приехать в Россию

Опубликовано: 28 сентября 2026 09:50
 Проверено редакцией
Канье Уэст в Москве? Когда же рэпер может приехать в Россию
Канье Уэст в Москве? Когда же рэпер может приехать в Россию
Global Look Press / Vlasov Sulaj / Keystone Press Agency
Шоу планируют на лето 2027 года.

Фанаты Канье Уэста снова на иголках. В сети заговорили о концерте рэпера в Москве.

Откуда новость?

Информацию заметили на сайте турецкой компании ILS VISION. Именно она часто организует выступления Канье, сообщает 78.ru.

В их планах на 2027 год нашли сразу три даты:

  • Февраль — Рио-де-Жанейро;
  • 10 июля — Москва;
  • 17 июля — Мюнхен.

Пока это не точный анонс, а лишь черновик. Города и даты еще могут поменяться.

Что делать с билетами, если всё отменится в Петербурге?

Вокруг концертов Канье всегда много ажиотажа и мошенников.

Юристы напоминают: если шоу официально отменят, организаторы обязаны вернуть вам деньги, рассказал ТАСС преподаватель кафедры гражданского права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Максим Коростелев.

Вот главное, что нужно знать про возврат:

  • Срок возврата: деньги должны вернуть в течение 10 дней после того, как вы подали заявление. Отсчет идет от вашей заявки, а не от даты отмены шоу.
  • Как сдавать: только через того агента, у которого вы покупали билет.
  • Добровольный возврат: если вы передумали идти, заявление на разбор берут до 10 дней. Еще 10 дней может уйти на сам перевод денег.

Ранее «Городовой» рассказывал, состоится ли шоу Канье Уэста в Петербурге.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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