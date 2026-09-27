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Белое постельное бельё стало жёлтым и тусклым: 7 ложек из хозяйственного шкафа помогают вернуть свежий вид

Опубликовано: 27 сентября 2026 20:23
 Проверено редакцией
Белое постельное бельё стало жёлтым и тусклым: 7 ложек из хозяйственного шкафа помогают вернуть свежий вид
Белое постельное бельё стало жёлтым и тусклым: 7 ложек из хозяйственного шкафа помогают вернуть свежий вид
Городовой ру
Отстирываем постельное белье с помощью нашатырного спирта, мыла и кальцинированной соды

После многочисленных стирок белые простыни приобретают желтый или серый оттенок. С такой проблемой часто не справляются даже качественные стиральные порошки, так как налет находится в волокнах ткани.

Сделать старое хлопковое белье новым получится с помощью раствора из кальцинированной соды, хозяйственного мыла и нашатырного спирта. Метод не подойдет для цветного белья.

Предварительная стирка белья

Изначально постельное белье следует постирать привычным образом, только после чего можно готовить чистящий раствор. Для этого в горячей воде нужно растворить 3 столовые ложки хозяйственного мыла и 2 столовые ложки кальцинированной соды. Вода должна немного остыть, далее следует добавить 2 столовые ложки нашатырного спирта.

Рекомендация: хозяйственное мыло следует натирать на мелкой терке, тогда оно быстро растворится.

Работать с компонентами можно только в перчатках, сообщает prochepetsk.ru.

Замачивание

После растворения компонентов в воду можно погрузить белье и оставить его в таком виде на несколько часов. Если ткань сильно пожелтела, то время можно увеличить.

Далее постельное белье следует отжать, после чего выложить его в стиральную машинку и выставить полоскание. Если запах не исчез, то лучше поставить дополнительный цикл.

Какие ткани не подойдут для лайфхака

Нельзя использовать раствор для шелка, шерсти и того постельного белья, где есть рисунок.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова работает с раствором для постельного белья только при хорошем проветривании, так как нашатырный спирт имеет резкий запах. Также средство прекрасно подходит для белых полотенец, которые склонны к появлению серого оттенка.

Ранее портал “Городовой” рассказал, что заменит привычный полотенцесушитель в 2026 году.

Автор:
Полина Аксенова
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