Белое постельное бельё стало жёлтым и тусклым: 7 ложек из хозяйственного шкафа помогают вернуть свежий вид

После многочисленных стирок белые простыни приобретают желтый или серый оттенок. С такой проблемой часто не справляются даже качественные стиральные порошки, так как налет находится в волокнах ткани.
Сделать старое хлопковое белье новым получится с помощью раствора из кальцинированной соды, хозяйственного мыла и нашатырного спирта. Метод не подойдет для цветного белья.
Предварительная стирка белья
Изначально постельное белье следует постирать привычным образом, только после чего можно готовить чистящий раствор. Для этого в горячей воде нужно растворить 3 столовые ложки хозяйственного мыла и 2 столовые ложки кальцинированной соды. Вода должна немного остыть, далее следует добавить 2 столовые ложки нашатырного спирта.
Рекомендация: хозяйственное мыло следует натирать на мелкой терке, тогда оно быстро растворится.
Работать с компонентами можно только в перчатках, сообщает prochepetsk.ru.
Замачивание
После растворения компонентов в воду можно погрузить белье и оставить его в таком виде на несколько часов. Если ткань сильно пожелтела, то время можно увеличить.
Далее постельное белье следует отжать, после чего выложить его в стиральную машинку и выставить полоскание. Если запах не исчез, то лучше поставить дополнительный цикл.
Какие ткани не подойдут для лайфхака
Нельзя использовать раствор для шелка, шерсти и того постельного белья, где есть рисунок.
Личный опыт
Автор “Городового” Полина Аксенова работает с раствором для постельного белья только при хорошем проветривании, так как нашатырный спирт имеет резкий запах. Также средство прекрасно подходит для белых полотенец, которые склонны к появлению серого оттенка.
Ранее портал “Городовой” рассказал, что заменит привычный полотенцесушитель в 2026 году.