Музеи Петербурга становятся ближе: Русский музей пустит бесплатно в свои залы студентов одного из ВУЗов

Главные музеи города приготовили приятные сюрпризы для тех, кто учится и учит других.
Студенты-художники пойдут в Русский музей как к себе домой
Будущие живописцы и скульпторы из Академии художеств имени Репина получили отличный подарок. Теперь они смогут бесплатно ходить на все постоянные экспозиции и временные выставки Русского музея, сообщает ТАСС.
Но самое ценное — это доступ за кулисы. Студентам разрешили работать прямо в залах музея вместе с ведущими реставраторами, искусствоведами и хранителями фондов.
Это поможет ребятам писать дипломы и серьезные научные работы, изучая шедевры не по учебникам, а вживую.
На самом деле музей и академия просто возрождают давнюю дружбу. Еще в XIX веке по решению императора Николая II лучшие работы выпускников академии отправлялись именно в Русский музей.
А молодые художники того времени считали учебу неполной без регулярных походов по музейным залам.
Эрмитаж сделал подарок педагогам к 1 сентября
Ранее Эрмитаж тоже решил порадовать жителей и гостей города и расширил свою традиционную акцию к Дню знаний.
Раньше 1 сентября бесплатные билеты давали только учащимся:
- школьникам и студентам;
- курсантам и аспирантам;
- интернам и врачам-ординаторам.
В этом году праздник пришел и на улицу педагогов. Бесплатный вход открыли для учителей школ, лицеев и гимназий.
Причина простых изменений — новый указ президента о поддержке педагогов. Согласно документу, школьные учителя должны получать право на бесплатный поход в музей хотя бы один раз в месяц.
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