Музеи Петербурга становятся ближе: Русский музей пустит бесплатно в свои залы студентов одного из ВУЗов

Санкт-Петербург снова подтверждает статус культурной столицы.

Главные музеи города приготовили приятные сюрпризы для тех, кто учится и учит других.

Студенты-художники пойдут в Русский музей как к себе домой

Будущие живописцы и скульпторы из Академии художеств имени Репина получили отличный подарок. Теперь они смогут бесплатно ходить на все постоянные экспозиции и временные выставки Русского музея, сообщает ТАСС.

Но самое ценное — это доступ за кулисы. Студентам разрешили работать прямо в залах музея вместе с ведущими реставраторами, искусствоведами и хранителями фондов.

Это поможет ребятам писать дипломы и серьезные научные работы, изучая шедевры не по учебникам, а вживую.

На самом деле музей и академия просто возрождают давнюю дружбу. Еще в XIX веке по решению императора Николая II лучшие работы выпускников академии отправлялись именно в Русский музей.

А молодые художники того времени считали учебу неполной без регулярных походов по музейным залам.

Эрмитаж сделал подарок педагогам к 1 сентября

Ранее Эрмитаж тоже решил порадовать жителей и гостей города и расширил свою традиционную акцию к Дню знаний.

Раньше 1 сентября бесплатные билеты давали только учащимся:

школьникам и студентам;

курсантам и аспирантам;

интернам и врачам-ординаторам.

В этом году праздник пришел и на улицу педагогов. Бесплатный вход открыли для учителей школ, лицеев и гимназий.

Причина простых изменений — новый указ президента о поддержке педагогов. Согласно документу, школьные учителя должны получать право на бесплатный поход в музей хотя бы один раз в месяц.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему Петербург стал главным местом для отдыха на выходные.