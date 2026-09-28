2 ложки сока под декабрист — и куст покрывается бутонами от основания до макушки

Сок алоэ помогает кусту заложить бутоны, если рядом есть прохлада, короткий день и калийно-фосфорная подкормка.

Декабрист зеленеет, но не цветет? Причина в осенних условиях. В сентябре–ноябре закладываются бутоны, и растению нужны прохлада, короткий день и умеренный полив. Народный приём — подкормка соком алоэ — помогает кусту проснуться.

Почему декабрист не закладывает бутоны

Шлюмбергера — лесной кактус, не любит жару и сухой воздух. У батареи бутоны не образуются. Второй враг — азот: куст гонит листья, а не цветы. Третий — световой день длиннее 10 часов.

Сок алоэ — биостимулятор, повышает иммунитет, но не заменяет фосфор и калий. Рецепт: 2 ст.л. сока алоэ на 1 л воды. Берут алоэ старше 3 лет, листья держат в холодильнике 5–7 дней, затем отжимают. Раствор используют свежий, а полив под корень, раз в 10–14 дней, не более 3 раз, до раскрытия бутонов. После появления бутонов растение не переставляют.

Как применять и чем заменить

Если земля сухая, сначала нужно полить обычной водой. Время подкормки: конец сентября — начало ноября. Температура 15–18 C, световой день 8–10 часов.

Фосфор и калий также обязательны: монофосфат калия 1 г на литр раз в две недели. Заменить алоэ можно янтарной кислотой (1 таблетка на литр) или настоем банановой кожуры, но он слабее.

Ошибки: неразбавленный сок обжигает корни, частые подкормки истощают, попадание на листья вызывает пятна. Нельзя вносить азот и переставлять горшок с бутонами.

Личный опыт автора

Автор «Городового» Евгения Сухова рассказала, что её декабрист не цвёл. Она убрала его от батареи на прохладный подоконник, сократила световой день до 9 часов и начала поливать раствором алоэ. Добавляла в воду также щепотку золы для калия. Через три недели появились бутоны. Главное — не превышать дозу и не тревожить растение после появления бутонов.

Сок алоэ помогает декабристу заложить бутоны, но работает в комплексе с прохладой, коротким днем и калийно-фосфорным питанием. Соблюдение режима и отказ от азота делают цветение более вероятным.

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