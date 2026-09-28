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Бургер из лаваша на сковороде: вкуснющую закуску растащат за 2 минуты — готовьте с запасом

Опубликовано: 28 сентября 2026 19:17
 Проверено редакцией
Бургер из лаваша на сковороде: вкуснющую закуску растащат за 2 минуты — готовьте с запасом
Бургер из лаваша на сковороде: вкуснющую закуску растащат за 2 минуты — готовьте с запасом
Городовой ру
Необычная подача любимого блюда

Приготовление бургера не требует использования классической сдобной булочки с обилием соусов — лаваш служит отличной альтернативой для создания сытной и менее калорийной закуски. Данный рецепт отличается простотой исполнения и высокой популярностью среди потребителей.

Ингредиенты:

  • Армянский лаваш — 1–2 листа;
  • свиной фарш — 300 граммов;
  • бекон — 50 граммов;
  • огурцы маринованные — 4 штуки;
  • репчатый лук — 1⁄2 луковицы;
  • твердый сыр — 100 граммов;
  • кетчуп — 100 миллилитров;
  • копченая паприка — 0,5 ч. ложки;
  • сушеный чеснок — 1/3 ч. ложки;
  • соль — 0,5 ч. ложки;
  • черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление:


Сформируйте из лаваша круги по диаметру сковороды, которые выступят в роли основы («булочек»).

Мелко нарезанный лук припустите до мягкости и переложите в отдельную емкость.

На той же сковороде обжарьте свиной фарш, добавив соль, перец, паприку и сушеный чеснок.

Дождитесь появления золотистой корочки на мясе, после чего добавьте лук и тщательно перемешайте.

Нарежьте бекон и обжарьте его до хрустящего состояния. Огурцы и сыр нарежьте тонкими слайсами.

На основу из лаваша нанесите слой кетчупа, выложите мясную начинку, бекон, огурцы и сыр, затем накройте вторым кругом лаваша.

Обжаривайте изделие на сухой сковороде в течение 1–2 минут с каждой стороны до образования румяной корочки. Блюдо рекомендуется подавать горячим.

Ранее мы рассказали, как приготовить овощные котлеты по рецепту шефа Ивлева.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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