Бургер из лаваша на сковороде: вкуснющую закуску растащат за 2 минуты — готовьте с запасом

Приготовление бургера не требует использования классической сдобной булочки с обилием соусов — лаваш служит отличной альтернативой для создания сытной и менее калорийной закуски. Данный рецепт отличается простотой исполнения и высокой популярностью среди потребителей.
Ингредиенты:
- Армянский лаваш — 1–2 листа;
- свиной фарш — 300 граммов;
- бекон — 50 граммов;
- огурцы маринованные — 4 штуки;
- репчатый лук — 1⁄2 луковицы;
- твердый сыр — 100 граммов;
- кетчуп — 100 миллилитров;
- копченая паприка — 0,5 ч. ложки;
- сушеный чеснок — 1/3 ч. ложки;
- соль — 0,5 ч. ложки;
- черный молотый перец — по вкусу.
Приготовление:
Сформируйте из лаваша круги по диаметру сковороды, которые выступят в роли основы («булочек»).
Мелко нарезанный лук припустите до мягкости и переложите в отдельную емкость.
На той же сковороде обжарьте свиной фарш, добавив соль, перец, паприку и сушеный чеснок.
Дождитесь появления золотистой корочки на мясе, после чего добавьте лук и тщательно перемешайте.
Нарежьте бекон и обжарьте его до хрустящего состояния. Огурцы и сыр нарежьте тонкими слайсами.
На основу из лаваша нанесите слой кетчупа, выложите мясную начинку, бекон, огурцы и сыр, затем накройте вторым кругом лаваша.
Обжаривайте изделие на сухой сковороде в течение 1–2 минут с каждой стороны до образования румяной корочки. Блюдо рекомендуется подавать горячим.
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