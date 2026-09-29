Готовлю хитовый торт «Шарлотка» без выпечки — нежный, кремовый, с яблочным желе

Вместо коржей — печенье, пропитанное молоком, слой яблочного желе и заварной крем.

Духовка здесь не нужна. Вместо коржей — печенье савоярди, пропитанное молоком, затем слой яблочного желе и густой заварной крем. После холодильника десерт держит форму и легко режется.

Основа и яблочное желе

Для яблочного слоя берите 1 кг яблок, 4 ст.л. сахара и 20 г апельсинового желе. Яблоки натрите крупно, смешайте с сахаром и прогрейте примерно 15 минут до мягкости. Порошок желе отдельно растворите в тёплой воде по инструкции и вмешайте в горячую массу. Савоярди (200 г) быстро окуните в молоко (200 мл) и плотно уложите на дно формы. Сверху распределите яблочную массу и уберите в холодильник на 1 час, чтобы слой схватился.

Заварной крем и сборка

Для крема нужны 2 яйца, 0,5 л молока, 130 г сахара, 40 г кукурузного крахмала, 100 г сливочного масла и щепотка ванилина. Яйца разотрите с сахаром и крахмалом, влейте молоко и нагрейте, постоянно помешивая. После загустения проварите ещё 30 секунд, добавьте ванилин и остудите под плёнкой. Мягкое масло взбейте до пышности и порциями соедините с заварной основой. Крем выкладывайте на застывшее желе, разравнивая. Торт уберите в холодильник на 6–8 часов. Перед подачей верх посыпьте рублеными орехами или крошкой савоярди.

Личный опыт автора

Автор «Городового» Евгения Сухова готовила такой торт на семейный праздник. Она заменила апельсиновое желе на лимонное — вкус стал менее приторным. Ещё добавила в крем щепотку корицы, и аромат получился теплее. Форму она выстелила плёнкой, чтобы десерт легко доставался.

Торт без выпечки выручает, когда духовка занята. Слои из печенья, желе и крема дают нежный вкус и красивый срез.

Фото: Сгенерировано ИИ

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