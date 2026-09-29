Петербург пережил самую холодную ночь сентября

Тем временем город на Неве готовится запускать котельные.

Сентябрь решил попрощаться по-зимнему. Минувшая ночь в Санкт-Петербурге стала самой холодной за всю осень: столбики термометров опустились до +6,4 °C, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

А в Ленинградской области и вовсе ударил первый «минус» — в Тихвине и посёлке Ефимовский зафиксировали до -0,6 °C.

Какая погода ждет нас дальше?

Ледяной штиль ненадолго отступит. К городу подошел атмосферный фронт с облаками и небольшими дождями.

Плотные тучи сработают как одеяло: они не дадут теплу быстро уйти в космос. В ближайшие ночи в Петербурге будет мягче — около +9…+11 °C, а по области — от +5 до +10 °C. Но из-за сырости и ветра на улице все равно будет зябко.

В городе стартовало «периодическое протапливание». Что это?

С 9:00 утра 30 сентября в Петербурге официально начали подавать тепло. Но это не значит, что батареи станут огненными за одну минуту.

«Периодическое протапливание» — это мягкий старт сезона. Коммунальщики плавно поднимают давление в трубах и проверяют оборудование. Если включить всю мощь сразу, старые трубы могут просто лопнуть от резкого перепада.

Кому дадут тепло в первую очередь?

График подключения всегда один и тот же:

Сначала — дети и больницы. Тепло уже пошло в детские сады, школы, поликлиники и стационары. Затем — жилые дома. Управляющие компании начинают открывать задвижки в подвалах многоэтажек.

Городские службы готовились к этому еще с весны: чинили теплотрассы и тестировали котельные.

Когда батареи заработают на полную мощность?

Сейчас отопление работает в щадящем режиме. На полную силу систему переведут позже.

Для этого есть четкое правило: среднесуточная температура на улице должна быть +8 °C или ниже пять дней подряд.

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