Какой водой заливать яйца — горячей или холодной? Запомните несложное правило раз и навсегда

Свежие яйца опускают в горячую воду, лежалые — заливают холодной: от этого зависит, треснет ли скорлупа и легко ли она снимется.

Казалось бы, что сложного — сварить яйцо. Но треснувшая скорлупа или белок, отходящий вместе с ней, знакомы многим. Причина не в кастрюле, а в свежести яйца и температуре воды.

Свежие яйца опускают в горячую воду, лежалые — в холодную

У свежих яиц внутренняя оболочка плотнее прилегает к белку, поэтому чистить их труднее. Горячая вода помогает белку схватиться и легче отделиться от скорлупы. Но если яйцо только из холодильника, резкий перепад температур приведёт к трещине. Опускать нужно ложкой или шумовкой. Яйца, пролежавшие неделю и больше, можно класть в холодную воду и нагревать вместе с ней — так они прогреваются постепенно и не лопаются. Для варки вкрутую удобно довести до кипения, выключить и оставить под крышкой на 12–15 минут.

Охлаждение после варки — обязательный шаг

После кастрюли яйца сразу перекладывают в ледяную воду. Это останавливает приготовление, облегчает очистку и предотвращает появление серо-зелёного ободка вокруг желтка. Хранить варёные яйца можно в холодильнике не больше недели, и убирать их туда нужно в течение двух часов после варки.

Личный опыт автора

Автор «Городового» Евгения Сухова перепробовала разные способы. Она заметила, что если добавить в воду щепотку соли, то даже треснувшее яйцо не вытечет. А ещё она проверяет свежесть так: опускает яйцо в стакан с водой — свежее тонет, лежалое всплывает. Совет: чтобы скорлупа снималась легко, после варки постучите яйцом по столу и сразу положите в холодную воду.



Правило простое: свежие яйца — в горячую воду, лежалые — в холодную, а после варки — резкое охлаждение. Это сохранит и вид, и вкус.

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