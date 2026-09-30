Уксус и средство для мытья посуды: как избавиться от мошек дома — эффективные способы

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Мандариновую кожуру заливаю уксусом — и больше не покупаю чистящие средства

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Сало по-одесски за 5 минут: на вкус как буженина, режется как масло – мужа за уши не оттащите

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Без масла и народных методов: как защититься от клещей в парках Петербурга и лесах области

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Не уксус и не газировка: 2 ст. ложки в чайник - и он чище, чем перед покупкой

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Никаких молока и масла: в картофельное пюре кладу один продукт - бабуля из деревни шепнула рецепт

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