Касса в 10:15, удобные кеды и старт билетов 30 сентября: как пройти бесплатно в Эрмитаж

Главный музей страны 4 октября откроет двери бесплатно.

Отличные новости для жителей и гостей Петербурга! В воскресенье, 4 октября 2026 года, Эрмитаж открывает двери абсолютно бесплатно. Музей делает такой подарок всем нам в честь Всемирного дня учителя.

Вообще праздник выпадает на 5 октября, но это понедельник — выходной день в музее. Поэтому акцию перенесли на воскресенье, чтобы прогуляться по залам смогло как можно больше людей.

Куда пустят бесплатно?

Акция распространяется не только на Зимний дворец. Бесплатные билеты можно взять во все комплексы музея:

Главный музейный комплекс (Зимний дворец);

Главный штаб (именно там висит знаменитая коллекция импрессионистов);

Дворец Меншикова;

Музей Императорского фарфорового завода;

Зимний дворец Петра I;

Реставрационный центр «Старая Деревня».

Как забрать свой билет?

Идти в кассу 4 октября — не самая лучшая идея. Билетов на всех не хватит и очереди будут огромными. Лучше оформить билет заранее в интернете.

30 сентября — стартуют первые продажи (точнее, бесплатная бронь).

— стартуют первые продажи (точнее, бесплатная бронь). 1 октября — выложат дополнительную партию билетов.

Если не успели онлайн, 4 октября билеты можно получить в кассе любого из комплексов. Но помните: их количество строго ограничено.

Режим работы 4 октября

Главный комплекс и Главный штаб будут открыты для гостей с 11:00 до 18:00. Кассы прекратят работу на час раньше — в 17:00.

Важный момент: в реставрационный центр «Старая Деревня» пускают только с экскурсией. Она идет один час. Касса там откроется раньше остальных — в 10:15.

Полезные советы: как выжить в бесплатный день

Бесплатные дни в Эрмитаже — это всегда ажиотаж. Чтобы не испортить себе день, держите несколько лайфхаков:

Ловите билеты онлайн. Это спасет вас от стояния на улице в многочасовой очереди. Надевайте самую удобную обувь. Чтобы обойти даже один маршрут, придется пройти минимум 3–5 километров. Зарядите телефон. Фотографировать в музее можно (но строго без вспышки!). Также вам пригодится интерактивная карта Эрмитажа в смартфоне, иначе в залах легко заблудиться. Не пытайтесь посмотреть всё за один раз. Эрмитаж огромен. Лучше заранее выберите один-два зала, которые вам реально интересны.

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