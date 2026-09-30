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Новые правила пополнения счета заработают с 1 октября: что меняется для россиян

Опубликовано: 30 сентября 2026 14:30
 Проверено редакцией
Новые правила пополнения счета заработают с 1 октября: что меняется для россиян
Новые правила пополнения счета заработают с 1 октября: что меняется для россиян
Legion-Media
Вносить деньги на карты будет возможно не в "своем" банкомате 

Пополнять свои счета россияне будут по новым правилам. С 1 октября 2026 года начнет действовать решение Центробанка, которое позволит вносить наличные деньги через терминалы сторонних банков. Это станет возможно по системе быстрых платежей (СБП), поэтому, чтобы клиент смог воспользоваться предложением, оба банка, участвующих в операции, должны быть участниками СБП. Решение о предоставлении такой услуги кредитные учреждения принимают самостоятельно. За операцию может взиматься комиссия, размер ее будет зависеть от конкретного банка.

Условия и ограничения

Внести деньги через другой банкомат можно будет только на собственный счёт. На внесение будут действовать лимиты: за одну операцию допустимо вносить — до 25 000 рублей, в течение одного дня — не более 50 000 рублей. За 30 дней можно положить на свой счет через банкомат до 200 000 рублей.

Сейчас наличные на счёт можно положить только через банкоматы того банка, который выпустил карту, или банков-партнёров. Нововведение расширит доступность финансовых услуг, особенно в регионах, где мало банкоматов нужного банка. Ожидается, что это сделает банковские услуги удобнее для граждан.

Напомним, СБП — это российская система мгновенных переводов, запущенная Банком России в 2019 году. Она позволяет переводить деньги по номеру телефона и уже стала популярным инструментом. Лимиты установлены для контроля за операциями и снижения рисков.

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Автор:
Артем Петров
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