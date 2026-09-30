Проверьте себя на задачке с 20-ками: осилите без калькулятора?

Пример 20 + 20 × 20 — (20 + 20) : 20 выглядит безобидно, но именно в таких выражениях спешка подводит чаще всего. Все числа здесь кратны 20, и это не случайность: ответ тоже собирается из двадцаток. Сможете решить без калькулятора? У вас всего 30 секунд, время пошло!
Что считать первым, а что последним
- Скобки идут вперёд: 20 + 20 = 40. Теперь выражение читается как 20 + 20 × 20 — 40 : 20.
- Умножение и деление равноправны, их можно считать независимо: 20 × 20 = 400, 40 : 20 = 2. Остаётся цепочка 20 + 400 — 2.
- Сложение и вычитание выполняются по порядку слева направо: 20 + 400 = 420, затем 420 — 2 = 418.
- Ответ: 418.
Откуда берутся 420 и 400
Число 420 появляется, если верно посчитать умножение и сложение, но пропустить финальное вычитание. Ответ 400 выбирают те, кто цепляется за самое заметное действие — 20 × 20 — и не дочитывает пример.
Любопытно, что 418 раскладывается как 400 + 20 — 2, то есть результат собран из тех же двадцаток. Если бы порядок действий был иным, число получилось бы другим: правила арифметики не формальность, а условие однозначности.
Внимательность и знание порядка действий дают правильный ответ — 418. Задачка хороша тем, что показывает, где именно подводит спешка.
Фото: Сгенерировано ИИ.
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