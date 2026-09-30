Петербург строит «воздушную» дорогу: как М-32 изменит жизнь на севере города

Северная столица ударными темпами строит новую дорогу для Приморского района.

Магистраль М-32, которую в народе уже окрестили «дорогой к Лахта Центру», официально перевалила за экватор.

Готовность объекта — ровно 50%, рассказал губернатор Александр Беглов. Это значит, что самая тяжелая часть стройки позади, а машины скоро полетят над железкой и Приморским шоссе.

Что уже сделано?

Губернатор Александр Беглов подтвердил: строители идут строго по графику. На стройплощадке уже красуются 21 из 23 опор будущего путепровода. Это те самые бетонные «ноги», на которых дорога поднимется в воздух.

Приморское шоссе на участке в 443 метра уже переделали на 80%. Движение машин там пустили по новой траектории, чтобы техника могла спокойно возводить развязку.

А для пешеходов в районе Бобыльской слободы готовят настоящий подарок. Подземный переход готов на 90%. Его главная фишка — он будет на одном уровне с тротуаром.

Никаких ступенек: зашел, прошел 23 метра под землей и вышел. Ширина прохода — солидные 4 метра, там спокойно разойдутся два человека с самокатами.

Дорога в воздухе

Самый сложный участок — это развязка с Приморским шоссе. Она пройдет прямо над действующей железной дорогой Сестрорецкого направления.

Сейчас рабочие АО «ВАД» вовсю варят металл. Из 6 тысяч тонн металлоконструкций для путепровода уже собрали 2 400 тонн. Параллельно строят подпорные стены, чтобы дорога не уползла в сторону, и формируют съезды.

Зачем нам эта дорога?

Если смотреть на карту, Приморский район сейчас разрезан железной дорогой пополам. М-32 — это первая ласточка, которая наконец-то его сшивает.

Длина трассы — 7,7 километра. Она протянется от развязки с Приморским шоссе до будущей трассы М-49. Для обычного жителя это значит следующее:

Проще добираться до «Лахта Центра» . Никаких крюков через забитые улицы.

. Никаких крюков через забитые улицы. Путь в курорт «Санкт-Петербург Марина» . В Горской строят гигантский всесезонный курорт. Без новой дороги туда будет просто не въехать.

. В Горской строят гигантский всесезонный курорт. Без новой дороги туда будет просто не въехать. Связка с Юнтолово и Ольгино. Новые жилые кварталы наконец-то получат нормальный выезд в город. 2 источника

Когда поедем?

Сейчас специалисты заканчивают переносить коммуникации. Этот этап планируют закрыть в начале 2027 года. К этому же сроку хотят сдать и всю магистраль.

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