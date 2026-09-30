Запеканка из цветной капусты с грибами: легкое и сытное блюдо порадует ярким вкусом и сохранит осиную талию — можно даже на диете

Вкусное блюдо на скорую руку

Запеканка из цветной капусты с грибами представляет собой сбалансированное блюдо, сочетающее легкость и питательную ценность, что делает его оптимальным выбором для диетического рациона. Благодаря гармоничному сочетанию ингредиентов блюдо станет отличным дополнением к обеденному меню или полноценным вариантом для ужина.

Ингредиенты:

цветная капуста — 500 г;

шампиньоны — 200 г;

яйца — 2 шт.;

сметана — 3 ст. л.;

тертый сыр — 70 г;

репчатый лук — 1 шт.;

чеснок — 1 зубчик;

соль, перец — по вкусу;

растительное масло — для термической обработки.

Приготовление

Подготовьте цветную капусту, разделив ее на соцветия, и бланшируйте в подсоленной воде в течение 5 минут, после чего слейте жидкость.

Измельчите грибы и лук, обжарьте их на сковороде до золотистого оттенка. Добавьте мелко нарезанный чеснок и тщательно перемешайте.

Приготовьте заливку, взбив яйца со сметаной, и доведите до вкуса солью и перцем.

Выложите капусту и грибы в форму для запекания, распределите яичную смесь и равномерно посыпьте тертым сыром.

Выпекайте в духовом шкафу, разогретом до 180 градусов, в течение 25 минут.

Готовое блюдо обладает выраженными вкусовыми качествами и нежной текстурой. Оно может быть предложено как в качестве основного, так и в роли гарнира. Желаем вам приятного аппетита!

Фото: сгенерировано ИИ

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