Запеканка из цветной капусты с грибами: легкое и сытное блюдо порадует ярким вкусом и сохранит осиную талию — можно даже на диете

Запеканка из цветной капусты с грибами представляет собой сбалансированное блюдо, сочетающее легкость и питательную ценность, что делает его оптимальным выбором для диетического рациона. Благодаря гармоничному сочетанию ингредиентов блюдо станет отличным дополнением к обеденному меню или полноценным вариантом для ужина.
Ингредиенты:
- цветная капуста — 500 г;
- шампиньоны — 200 г;
- яйца — 2 шт.;
- сметана — 3 ст. л.;
- тертый сыр — 70 г;
- репчатый лук — 1 шт.;
- чеснок — 1 зубчик;
- соль, перец — по вкусу;
- растительное масло — для термической обработки.
Приготовление
Подготовьте цветную капусту, разделив ее на соцветия, и бланшируйте в подсоленной воде в течение 5 минут, после чего слейте жидкость.
Измельчите грибы и лук, обжарьте их на сковороде до золотистого оттенка. Добавьте мелко нарезанный чеснок и тщательно перемешайте.
Приготовьте заливку, взбив яйца со сметаной, и доведите до вкуса солью и перцем.
Выложите капусту и грибы в форму для запекания, распределите яичную смесь и равномерно посыпьте тертым сыром.
Выпекайте в духовом шкафу, разогретом до 180 градусов, в течение 25 минут.
Готовое блюдо обладает выраженными вкусовыми качествами и нежной текстурой. Оно может быть предложено как в качестве основного, так и в роли гарнира. Желаем вам приятного аппетита!
Фото: сгенерировано ИИ
Читайте также:
Огородники со стажем не любят подзимний посев свеклы: на это есть серьезная причина.
Не для чистки ушей: зачем азиатские мужчины отращивают ноготь на мизинце.
Диетические котлетки из картошки: сочные, нежные и со сметаной – как у шефа Ивлева.