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Запеканка из цветной капусты с грибами: легкое и сытное блюдо порадует ярким вкусом и сохранит осиную талию — можно даже на диете

Опубликовано: 30 сентября 2026 14:07
 Проверено редакцией
Запеканка из цветной капусты с грибами: легкое и сытное блюдо порадует ярким вкусом и сохранит осиную талию — можно даже на диете
Запеканка из цветной капусты с грибами: легкое и сытное блюдо порадует ярким вкусом и сохранит осиную талию — можно даже на диете
Городовой ру
Вкусное блюдо на скорую руку

Запеканка из цветной капусты с грибами представляет собой сбалансированное блюдо, сочетающее легкость и питательную ценность, что делает его оптимальным выбором для диетического рациона. Благодаря гармоничному сочетанию ингредиентов блюдо станет отличным дополнением к обеденному меню или полноценным вариантом для ужина.

Ингредиенты:

  • цветная капуста — 500 г;
  • шампиньоны — 200 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • сметана — 3 ст. л.;
  • тертый сыр — 70 г;
  • репчатый лук — 1 шт.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • соль, перец — по вкусу;
  • растительное масло — для термической обработки.

Приготовление

Подготовьте цветную капусту, разделив ее на соцветия, и бланшируйте в подсоленной воде в течение 5 минут, после чего слейте жидкость.

Измельчите грибы и лук, обжарьте их на сковороде до золотистого оттенка. Добавьте мелко нарезанный чеснок и тщательно перемешайте.

Приготовьте заливку, взбив яйца со сметаной, и доведите до вкуса солью и перцем.

Выложите капусту и грибы в форму для запекания, распределите яичную смесь и равномерно посыпьте тертым сыром.

Выпекайте в духовом шкафу, разогретом до 180 градусов, в течение 25 минут.

Готовое блюдо обладает выраженными вкусовыми качествами и нежной текстурой. Оно может быть предложено как в качестве основного, так и в роли гарнира. Желаем вам приятного аппетита!

Фото: сгенерировано ИИ

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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