Городовой / Новости Петербурга / Забываем про Рыбацкое и Ладожский вокзал: в октябре электрички Московского направления пойдут по-новому
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Какая погода 4-го, такую жди и на весь октябрь: народные приметы на день Кондрата и Ипата Полезное
Мешаю 1 к 1 — и ковер сияет чистотой: ни пыли, ни запаха, ворс мягкий как новый Новости Петербурга
Совсем не «Герман»: теперь мой фаворит совершенно другой сорт огурцов — хрустящие и очень ранние Новости Петербурга
Цифровой экзамен для дворов: как в Петербурге впервые оцифровали контроль за каждой качелью и горкой Новости Петербурга
Строительную сетку в «Светофоре» беру сразу рулонами: везу в сад и делаю 6 полезных вещей – от шпалеры до защиты грядок Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Кулинария Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Забываем про Рыбацкое и Ладожский вокзал: в октябре электрички Московского направления пойдут по-новому

Опубликовано: 30 сентября 2026 16:37
 Проверено редакцией
Забываем про Рыбацкое и Ладожский вокзал: в октябре электрички Московского направления пойдут по-новому
Забываем про Рыбацкое и Ладожский вокзал: в октябре электрички Московского направления пойдут по-новому
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Расписание поездов Московского направления временно изменится.

Когда и почему меняют график?

На Октябрьской железной дороге начинаются плановые ремонтные работы. Железнодорожники будут обновлять пути, чтобы поездки стали безопаснее.

Изменения введут со 2 по 16 октября. Сверить часы стоит в следующие даты: 2–8, 9, 10, 11 и 16 октября, сообщили в Комитете по транспорту города.

Главная новость: конечная теперь в Обухово

Привыкли уезжать с Ладожского вокзала или со станции Рыбацкое? В дни ремонта эти маршруты перекроят.

Для большинства электричек конечной и начальной точкой станет станция Обухово. Это касается поездов, которые идут до станций:

  • Великий Новгород;
  • Малая Вишера;
  • Любань;
  • Тосно.

Они будут отправляться из Обухово и приходить туда же.

Как теперь планировать маршрут?

Не паникуйте, Обухово — это удобная пересадочная станция. Главный плюс — прямо рядом с ж/д платформой находится станция метро «Обухово» (зеленая, Невско-Василеостровская линия).

Полезный совет: Из-за пересадки на метро ваш привычный путь может занять чуть больше времени. Заложите на дорогу лишние 15–20 минут, чтобы не спешить на перроне.

Где искать точное расписание?

В дни ремонта время отправления поездов может сдвинуться даже на несколько минут. Чтобы не поцеловать уходящий состав, проверяйте график заранее:

  1. На официальном сайте перевозчика — ppk-piter.ru.
  2. В приложениях «РЖД Пассажирам» или «Яндекс.Электрички».
  3. На информационных табло прямо на станциях.

Ранее «Городовой» рассказывал, что петербургское метро потратит 400 миллионов на «холодный туман».

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
Оцените новость
❤️ 2
🙏
😹 1
🙀 3
😿 1
Поделитесь новостью