Забываем про Рыбацкое и Ладожский вокзал: в октябре электрички Московского направления пойдут по-новому

Когда и почему меняют график?
На Октябрьской железной дороге начинаются плановые ремонтные работы. Железнодорожники будут обновлять пути, чтобы поездки стали безопаснее.
Изменения введут со 2 по 16 октября. Сверить часы стоит в следующие даты: 2–8, 9, 10, 11 и 16 октября, сообщили в Комитете по транспорту города.
Главная новость: конечная теперь в Обухово
Привыкли уезжать с Ладожского вокзала или со станции Рыбацкое? В дни ремонта эти маршруты перекроят.
Для большинства электричек конечной и начальной точкой станет станция Обухово. Это касается поездов, которые идут до станций:
- Великий Новгород;
- Малая Вишера;
- Любань;
- Тосно.
Они будут отправляться из Обухово и приходить туда же.
Как теперь планировать маршрут?
Не паникуйте, Обухово — это удобная пересадочная станция. Главный плюс — прямо рядом с ж/д платформой находится станция метро «Обухово» (зеленая, Невско-Василеостровская линия).
Полезный совет: Из-за пересадки на метро ваш привычный путь может занять чуть больше времени. Заложите на дорогу лишние 15–20 минут, чтобы не спешить на перроне.
Где искать точное расписание?
В дни ремонта время отправления поездов может сдвинуться даже на несколько минут. Чтобы не поцеловать уходящий состав, проверяйте график заранее:
- На официальном сайте перевозчика — ppk-piter.ru.
- В приложениях «РЖД Пассажирам» или «Яндекс.Электрички».
- На информационных табло прямо на станциях.
Ранее «Городовой» рассказывал, что петербургское метро потратит 400 миллионов на «холодный туман».