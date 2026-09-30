И по счетчикам, и по нормативу будет дороже: тарифы ЖКХ с 1 октября вырастут во второй раз за год

И по счетчикам, и по нормативу будет дороже: тарифы ЖКХ с 1 октября вырастут во второй раз за год Городовой ру С 1 октября будут во второй раз за 2026 год повышены тарифы ЖКХ Этой осенью собственникам придут квитанции с неприятным сюрпризом. С 1 октября будут во второй раз за 2026 год повышены тарифы на коммунальные услуги. Обновленные платежки жильцы увидят в ноябре. По сообщению Минстроя, подорожание составит в среднем 10 %, но повышаться тарифы будут неравномерно, в каждом регионе на свой предельный индекс. Так, например, в Санкт-Петербурге тарифы поднимут на 14,6%. Рекордсменом станет Ставропольский край, где одобрен рост на 22%. Правда, там власти выделяют субсидии ресурсоснабжающим организациям, поэтому для жителей реальный рост не превысит 15,8%. Меньше всего подорожает коммуналка в Хакасии и на Чукотке - на 8%. Дороже будут обходиться все коммунальные услуги: водоснабжение (ХВС и ГВС), водоотведение, электричество, газ, вывоз твёрдых коммунальных отходов и отопление. Что касается конечной суммы за отопление, то она заметно ударит по карманам россиянам ещё и потому, что к ноябрю отопительный сезон будет в самом разгаре, на улице будет становиться холоднее, тепла расходоваться больше. Жильцам советуют обращать пристальное внимание на платежки, и если рост окажется выше установленного предела, обращаться в управляющую компанию или в жилищную инспекцию. Читайте также: Правила учета электроэнергии изменятся 1 января 2027 года: касается всех, у кого счетчики Навоз дорого обойдется: какие штрафы грозят за хранение и перевозку удобрений - разъяснения юриста Кто должен заменить батареи отопления в квартире: когда платит владелец, а когда управляющая компания