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И по счетчикам, и по нормативу будет дороже: тарифы ЖКХ с 1 октября вырастут во второй раз за год

Опубликовано: 30 сентября 2026 17:13
 Проверено редакцией
И по счетчикам, и по нормативу будет дороже: тарифы ЖКХ с 1 октября вырастут во второй раз за год
И по счетчикам, и по нормативу будет дороже: тарифы ЖКХ с 1 октября вырастут во второй раз за год
Городовой ру
С 1 октября будут во второй раз за 2026 год повышены тарифы ЖКХ

Этой осенью собственникам придут квитанции с неприятным сюрпризом. С 1 октября будут во второй раз за 2026 год повышены тарифы на коммунальные услуги. Обновленные платежки жильцы увидят в ноябре. По сообщению Минстроя, подорожание составит в среднем 10 %, но повышаться тарифы будут неравномерно, в каждом регионе на свой предельный индекс.

Так, например, в Санкт-Петербурге тарифы поднимут на 14,6%. Рекордсменом станет Ставропольский край, где одобрен рост на 22%. Правда, там власти выделяют субсидии ресурсоснабжающим организациям, поэтому для жителей реальный рост не превысит 15,8%. Меньше всего подорожает коммуналка в Хакасии и на Чукотке - на 8%.

Дороже будут обходиться все коммунальные услуги: водоснабжение (ХВС и ГВС), водоотведение, электричество, газ, вывоз твёрдых коммунальных отходов и отопление.

Что касается конечной суммы за отопление, то она заметно ударит по карманам россиянам ещё и потому, что к ноябрю отопительный сезон будет в самом разгаре, на улице будет становиться холоднее, тепла расходоваться больше.

Жильцам советуют обращать пристальное внимание на платежки, и если рост окажется выше установленного предела, обращаться в управляющую компанию или в жилищную инспекцию.

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Автор:
Артем Петров
Новости Петербурга
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