3 ложки под герань в октябре — и куст цветет до самых холодов

Подкормка касторовым маслом без азота помогает удержать цветение до холодов и укрепить корни.

К началу осени пеларгония обычно ещё цветёт, но ресурсы растения уже на пределе. Летняя жара, непрерывный рост и обильное цветение вытянули из грунта почти все питательные вещества. Если не вмешаться, бутоны становятся мельче, цветение резко обрывается, и куст уходит в зимовку ослабленным.

Осенняя подкормка: что давать и чего избегать

Главное правило сентября — никакого азота. Он заставит герань гнать молодые побеги, а те не переживут первых холодов. Зато калий и фосфор поддерживают уже заложенные бутоны и укрепляют корневую систему перед периодом покоя. Касторовое масло здесь работает не как удобрение, а как усилитель: рицинолевая кислота и жирные кислоты помогают корням активнее поглощать калий и фосфор из почвы. Дополнительно масло разрыхляет грунт и улучшает его структуру.

Приготовить раствор несложно: три столовые ложки масла взбивают в литре тёплой воды до состояния эмульсии, затем этот концентрат разбавляют в десяти литрах отстоянной воды. Полученного объёма хватает на пять-семь взрослых кустов. Перед подкормкой землю проливают обычной водой, иначе концентрированный состав обожжёт корни. Под каждый куст выливают 100–150 мл. Первый раз подкармливают в начале сентября, второй — через две-три недели. Раствор готовят непосредственно перед использованием.

Что ещё поддержит герань и чем заменить масло

Осенью растению важно получить достаточно света: сокращающийся день компенсируют южным подоконником или досвечиванием. Раз в две недели полезен монофосфат калия — 1 г на литр воды. Поливать нужно умеренно, поскольку перелив осенью быстро приводит к загниванию корней. Отцветшие соцветия снимают сразу: иначе герань тратит силы на семена. Когда цветение закончится, побеги укорачивают примерно на треть.

Превышать дозировку масла нельзя — избыток закупоривает поры почвы. Не стоит лить раствор на листья и цветы, а также продолжать подкормки, если куст уже сбросил бутоны. Если касторки под рукой нет, подойдёт настой золы: стакан на десять литров воды, настаивать сутки. Или раствор йода — капля на литр, полив по краю горшка раз в две недели.

Личный опыт автора

Автор «Городового» Евгения Сухова однажды оставила на герани увядшие соцветия, и куст быстро сбросил остальные бутоны. Она убрала лишнее, начала подкармливать касторовым маслом по схеме и добавила досвечивание. Герань держала цветы до конца октября. Совет от автора: если нет касторки, используйте зольный настой, но не чаще двух раз за месяц.

Осенняя поддержка помогает герани дольше цвести и окрепнуть перед зимой. Умеренность, калий и фосфор без азота — залог того, что куст дойдёт до холодов в хорошей форме.

Фото: Сгенерировано ИИ

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