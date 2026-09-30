Без теста и мороки: нежный и тягучий пирог с картофелем и сыром — быстрый рецепт на завтрак, обед и ужин

Данный рецепт пирога является оптимальным решением для приготовления сытного блюда без необходимости замешивания теста. Этот быстрый в исполнении пирог из лаваша станет отличным дополнением вашего рациона.
Благодаря отсутствию процесса работы с тестом, время приготовления существенно сокращается, что позволяет готовить блюдо даже в условиях ограниченного времени.
Ингредиенты:
- 1 лист тонкого лаваша;
- 3 яйца;
- 300 мл сметаны;
- 1 ч. л. томатной пасты;
- 300 г сыра;
- 3 картофелины;
- небольшой пучок укропа.
Приготовление:
Предварительно отварите картофель и доведите его до состояния пюре. В теплую массу добавьте натертый сыр и измельченный укроп, тщательно перемешайте.
Для приготовления заливки соедините в отдельной емкости яйца, сметану и томатную пасту, взбив смесь венчиком до однородной консистенции.
Смажьте форму для запекания маслом. Разместите лист лаваша таким образом, чтобы его края выходили за пределы формы — это обеспечит фиксацию начинки.
Равномерно нанесите на лаваш подготовленную заливку, после чего выложите слой, состоящий из половины картофельно-сырной массы.
Покройте заготовку еще одним листом лаваша, повторно нанесите соус и распределите оставшуюся начинку.
Заверните свободные края нижнего листа внутрь, накройте верхним слоем и равномерно распределите остатки заливки. Продукт подготовлен к запеканию.
Фото: сгенерировано ИИ
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