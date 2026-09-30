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Без теста и мороки: нежный и тягучий пирог с картофелем и сыром — быстрый рецепт на завтрак, обед и ужин

Опубликовано: 30 сентября 2026 19:17
 Проверено редакцией
Без теста и мороки: нежный и тягучий пирог с картофелем и сыром — быстрый рецепт на завтрак, обед и ужин
Без теста и мороки: нежный и тягучий пирог с картофелем и сыром — быстрый рецепт на завтрак, обед и ужин
Городовой ру
Быстрый пирог, который можно готовить ежедневно

Данный рецепт пирога является оптимальным решением для приготовления сытного блюда без необходимости замешивания теста. Этот быстрый в исполнении пирог из лаваша станет отличным дополнением вашего рациона.

Благодаря отсутствию процесса работы с тестом, время приготовления существенно сокращается, что позволяет готовить блюдо даже в условиях ограниченного времени.

Ингредиенты:

  • 1 лист тонкого лаваша;
  • 3 яйца;
  • 300 мл сметаны;
  • 1 ч. л. томатной пасты;
  • 300 г сыра;
  • 3 картофелины;
  • небольшой пучок укропа.

Приготовление:

Предварительно отварите картофель и доведите его до состояния пюре. В теплую массу добавьте натертый сыр и измельченный укроп, тщательно перемешайте.

Для приготовления заливки соедините в отдельной емкости яйца, сметану и томатную пасту, взбив смесь венчиком до однородной консистенции.

Смажьте форму для запекания маслом. Разместите лист лаваша таким образом, чтобы его края выходили за пределы формы — это обеспечит фиксацию начинки.

Равномерно нанесите на лаваш подготовленную заливку, после чего выложите слой, состоящий из половины картофельно-сырной массы.

Покройте заготовку еще одним листом лаваша, повторно нанесите соус и распределите оставшуюся начинку.

Заверните свободные края нижнего листа внутрь, накройте верхним слоем и равномерно распределите остатки заливки. Продукт подготовлен к запеканию.

Фото: сгенерировано ИИ

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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