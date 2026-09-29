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Когда муж срочно требует поесть, а борщ еще не сварен: быстрая намазка спасет от голода — 5 минут, и все счастливы

Опубликовано: 29 сентября 2026 19:17
 Проверено редакцией
Когда муж срочно требует поесть, а борщ еще не сварен: быстрая намазка спасет от голода — 5 минут, и все счастливы
Когда муж срочно требует поесть, а борщ еще не сварен: быстрая намазка спасет от голода — 5 минут, и все счастливы
Городовой ру
Быстрый перекус на все случаи жизни

В ряде случаев требуется оперативное решение кулинарных задач, когда необходимо быстро подготовить сытную закуску. Предлагаемый рецепт экспресс-намазки позволит эффективно справиться с этой задачей.

Ингредиенты:

  • Яйца — 5 шт.;
  • рыбные консервы — 1 банка;
  • репчатый лук — 1 шт.;
  • майонез — 2 ст. л.

Приготовление:

Отварите яйца и измельчите их на крупной терке, лук мелко нашинкуйте. Рыбные консервы (рекомендуется использовать сайру или альтернативный вид рыбы) разомните вилкой. Соедините все компоненты с майонезом до получения однородной массы.

Готовую смесь рекомендуется сервировать на поджаренных тостах, украсив свежей зеленью. Такой вариант закуски гарантированно обеспечит отличный результат.

Фото: сгенерировано ИИ

Ранее мы рассказали, как приготовить ленивые мясные оладушки.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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