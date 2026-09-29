Когда муж срочно требует поесть, а борщ еще не сварен: быстрая намазка спасет от голода — 5 минут, и все счастливы

В ряде случаев требуется оперативное решение кулинарных задач, когда необходимо быстро подготовить сытную закуску. Предлагаемый рецепт экспресс-намазки позволит эффективно справиться с этой задачей.
Ингредиенты:
- Яйца — 5 шт.;
- рыбные консервы — 1 банка;
- репчатый лук — 1 шт.;
- майонез — 2 ст. л.
Приготовление:
Отварите яйца и измельчите их на крупной терке, лук мелко нашинкуйте. Рыбные консервы (рекомендуется использовать сайру или альтернативный вид рыбы) разомните вилкой. Соедините все компоненты с майонезом до получения однородной массы.
Готовую смесь рекомендуется сервировать на поджаренных тостах, украсив свежей зеленью. Такой вариант закуски гарантированно обеспечит отличный результат.
Фото: сгенерировано ИИ
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