С 16 ноября в Красногвардейском районе введут ограничения на движение

Где придется искать объезд

В Красногвардейском районе Петербурга готовятся к локальным перекрытиям: из‑за ремонта инженерных сетей на два дня ограничат движение на оживлённом перекрёстке. Работы пройдут в ночное время, чтобы не парализовать трафик днём.

Где и когда введут ограничения

С 16 по 18 ноября в ночные часы специалисты будут ремонтировать инженерные сети на перекрёстке улицы Стахановцев и Заневского проспекта. Именно здесь временно сузят проезжую часть и ограничат проезд — мера вынужденная, но необходимая для обновления городской инфраструктуры.

Что важно знать водителям и пешеходам

ГАТИ напомнила подрядчику: безопасный проход для пешеходов должен быть обеспечен в любом случае. Это значит, что тротуары закрывать не должны, а временные ограждения обязаны оставлять достаточно места для прохода.

Ремонт — дело временное, а вот пробки из‑за незнания схемы движения можно легко избежать, если чуть раньше подумать о маршруте.

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