Капусту покупаю по 2 кочана: семья просит польское рагу — необычный рецепт в 1 кастрюле с картошкой и рёбрами

Добавив в привычную тушеную капусту лук, морковь, помидоры и картофель, вы приготовите польский вариант этого блюда.

Оно получится еще более насыщенным и сытным. Рекомендуется сразу приготовить большую порцию, поскольку на следующий день рагу станет только лучше.

Ингредиенты

Вам потребуются:

свиные ребрышки – 800 г;

капуста – 700 г;

картофель – 500 г;

морковь – 1 шт.;

лук – 1 шт.;

помидоры – 2 шт.;

чеснок – 2 зубчика;

растительное масло – 2 ст. л.;

вода – 350 мл;

сушеный майоран – 1 ч. л.;

лавровый лист – 1 шт.;

соль;

черный перец;

укроп.

Способ приготовления

Разрежьте ребрышки, высушите, добавьте соль и перец. Глубокую толстостенную кастрюлю смажьте маслом, нагрейте и обжарьте ребрышки до золотистого оттенка.

Лук нарежьте, морковь натрите и добавьте овощи в кастрюлю. Готовьте 5 минут. Капусту нашинкуйте, помидоры нарежьте кубиками, чеснок мелко нарежьте. Добавьте ингредиенты в кастрюлю вместе с майораном и лавровым листом, влейте горячую воду.

Все хорошо перемешайте, закройте крышкой, поставьте огонь на минимум и тушите примерно 1 час.

Картофель очистите и нарежьте крупными кусочками. Выложите его в кастрюлю и готовьте еще полчаса – до полного приготовления картофеля.

Затем мелко нарежьте укроп, добавьте его в блюдо и оставьте стоять рагу под крышкой минут 10.