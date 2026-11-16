Капусту покупаю по 2 кочана: семья просит польское рагу — необычный рецепт в 1 кастрюле с картошкой и рёбрами
Оно получится еще более насыщенным и сытным. Рекомендуется сразу приготовить большую порцию, поскольку на следующий день рагу станет только лучше.
Ингредиенты
Вам потребуются:
- свиные ребрышки – 800 г;
- капуста – 700 г;
- картофель – 500 г;
- морковь – 1 шт.;
- лук – 1 шт.;
- помидоры – 2 шт.;
- чеснок – 2 зубчика;
- растительное масло – 2 ст. л.;
- вода – 350 мл;
- сушеный майоран – 1 ч. л.;
- лавровый лист – 1 шт.;
- соль;
- черный перец;
- укроп.
Способ приготовления
Разрежьте ребрышки, высушите, добавьте соль и перец. Глубокую толстостенную кастрюлю смажьте маслом, нагрейте и обжарьте ребрышки до золотистого оттенка.
Лук нарежьте, морковь натрите и добавьте овощи в кастрюлю. Готовьте 5 минут. Капусту нашинкуйте, помидоры нарежьте кубиками, чеснок мелко нарежьте. Добавьте ингредиенты в кастрюлю вместе с майораном и лавровым листом, влейте горячую воду.
Все хорошо перемешайте, закройте крышкой, поставьте огонь на минимум и тушите примерно 1 час.
Картофель очистите и нарежьте крупными кусочками. Выложите его в кастрюлю и готовьте еще полчаса – до полного приготовления картофеля.
Затем мелко нарежьте укроп, добавьте его в блюдо и оставьте стоять рагу под крышкой минут 10.