На что жалуются петербургские водители

К середине ноября петербургские автомобилисты уже притерпелись к лимитам на отпуск бензина и точечным перебоям с АИ‑95, но к привычным ограничениям добавились новые бытовые сюрпризы.

Онлайн‑карты и чаты водителей фиксируют сразу четыре раздражающих момента — от отключения бесконтактной оплаты до очередей «по расписанию».

Четыре главные неприятности на заправках

Отказ бесконтактной оплаты. На станциях крупных сетей с внутренними лимитами периодически отключают оплату через приложения и навигаторы: кассиры просят пройти в павильон, чтобы контролировать норму налива, — и у касс вырастают очереди даже при небольшом потоке машин.

На станциях крупных сетей с внутренними лимитами периодически отключают оплату через приложения и навигаторы: кассиры просят пройти в павильон, чтобы контролировать норму налива, — и у касс вырастают очереди даже при небольшом потоке машин. Рассинхрон онлайн‑карт. Ценники и запасы меняются ежедневно, приложения не успевают обновляться: водители приезжают на «зелёную» отметку, а нужная марка уже разобрана.

Ценники и запасы меняются ежедневно, приложения не успевают обновляться: водители приезжают на «зелёную» отметку, а нужная марка уже разобрана. Очереди «по расписанию» за бензовозами. В чатах автомобилисты отслеживают графики подвоза топлива: сразу после слива цистерны на заправке собираются пробки из десятков машин, а соседние несетевые АЗС пустуют — там нет АИ‑95 или цены завышены.

В чатах автомобилисты отслеживают графики подвоза топлива: сразу после слива цистерны на заправке собираются пробки из десятков машин, а соседние несетевые АЗС пустуют — там нет АИ‑95 или цены завышены. Вопросы к зимнему дизелю. С похолоданием выросла цена солярки (в среднем 82,94–83,23 рубля за литр), а владельцы дизельных машин опасаются, что под видом зимнего топлива на части колонок всё ещё продают межсезонное — рискованно при ночных заморозках.

Какие лимиты действуют в регионе

В Ленинградской области по рекомендации оперштаба действует лимит: не более 30 литров бензина (АИ‑92 и АИ‑95) и не более 50 литров дизеля в одни руки, продажа в канистры ограничена. В Петербурге официальных запретов нет, но часть крупных сетей, включая «Роснефть», тоже ограничивает налив 30–50 литрами на автомобиль. На остальных сетевых заправках топливо в основном есть, однако в спальных районах периодически заканчивается АИ‑95 или премиальный дизель.

Сколько стоит заправиться 16 ноября

За последнюю неделю цены прибавили около 50 копеек за литр. АИ‑92 в среднем стоит 68,30–68,42 рубля (полный бак 50 литров — около 3 420 рублей), АИ‑95 — 73,15–73,50 рубля (примерно 3 670 рублей за бак), АИ‑95+ — 75,50–75,80 рубля, АИ‑98/АИ‑100 — от 100,50 до 102,90 рубля. Дизель обойдётся в 82,94–83,23 рубля за литр, или около 4 160 рублей за 50 литров.

Локальные неудобства, по оценкам рынка, сохранятся до перестройки логистических цепочек — так что запас топлива и холодная голова сейчас ценнее лишних 20 рублей за литр.

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