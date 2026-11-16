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Всего 3 пакетика по углам — и мыши носа не суют всю зиму: как защитить погреб без ядов и ловушек

Опубликовано: 16 ноября 2026 12:20
 Проверено редакцией
Всего 3 пакетика по углам — и мыши носа не суют всю зиму: как защитить погреб без ядов и ловушек
Всего 3 пакетика по углам — и мыши носа не суют всю зиму: как защитить погреб без ядов и ловушек
Городовой ру
Используем чайные пакетики с нашатырным спиртом от мышей

Глубокой осенью мыши стремятся попасть в жилище человека. Особенно их привлекает погреб, где находится урожай. Грызуны портят запасы, переносят инфекции, поэтому важно не допускать их появления.

Лучше действовать на опережение, иначе позже вывести мышей будет сложно. Лучше всего использовать нашатырный спирт.

Как работает средство

Нашатырный спирт не уничтожает грызунов, а просто их отпугивает. Средство имеет резкий запах, который неприятен вредителям.

Удобный способ использования - пропитывание чайных пакетиков нашатырем. Чай хорошо удерживает запах, поэтому он станет более подходящим вариантом, чем ватный диск.

Достаточно разложить их в нескольких местах погреба, соблюдая примерное расстояние в 1,5 метра. Обновлять пакетики достаточно раз в пять дней, иначе они потеряют свою эффективность. Лайфхак подойдет не только для погреба, но и гаража, сарая, сообщает leplants.ru.

Что следует помнить

  • При работе с нашатырным спиртом понадобятся перчатки и маска.
  • Вдыхать пары средства нельзя, так как оно раздражает органы дыхания.
  • Пакетики, пропитанные нашатырем, нельзя класть на урожай.
  • Не стоит смешивать нашатырный спирт с другой химией.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова пробовала использовать нашатырь от мышей. Средство показало эффективность уже с первого дня. У автора не было под рукой чайных пакетиков, поэтому пришлось брать обычную вату.

Фото: Сгенерировано ИИ

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Автор:
Полина Аксенова
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